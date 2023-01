"Nuovo nome al Pd", "È una praticante". Scontro tra Schlein e De Micheli

Al Partito democratico va riconosciuto un merito oggettivo: riuscire a spaccarsi e a fare polemica quotidiana anche su questioni frivole. All'interno del palazzo era uno schieramento granitico ma ora, lontano dal potere politico, sta mostrando continue divisioni. A creare divergenze nelle ultime ore è il tema relativo al cambio al cambio del nome del Pd: da una parte si trova chi ritiene necessario apportare questa modifica per dare idea di un rinnovamento; dall'altra è situtato chi sostiene che sia futile occuparsene.

Schlein non esclude il nuovo nome al Pd

A lasciare un spiraglio aperto in tal senso è stata Elly Schlein, che si è mostrata disponibile a valutare un'opportunità del genere. Ma ha voluto mettere in chiaro che sarebbe una scelta da intraprendere in maniera collegiale ascoltando la base dem, senza dunque procedere in maniera verticistica. " È sicuramente un tema che può essere sottoposto agli iscritti ", ha dichiarato la candidata alla segreteria del Partito democratico.

Schlein ha aggiunto che in questo momento il Congresso deve servire " innanzitutto a mettere al centro idee, contenuti e una visione chiara e coraggiosa ". A riaprire la discussione in merito è stato Peppe Provenzano: il vicesegretario dem avrebbe auspicato un referendum per gli iscritti sul nuovo nome del Pd e a tal proposito ha annunciato che la richiesta verrà avanzata al prossimo gruppo dirigente.

La bordata di De Micheli

Una replica al veleno è arrivata da Paola De Micheli, anche lei in corsa per il timone del Nazareno. A suo giudizio ci sono ben altri fronti su cui focalizzare l'attenzione. Da qui la stoccata stizzita a chi chiede di modificare il nome del Pd pensando sia ormai logoro: " Con tutti i problemi che abbiamo, il tema è il cambio del nome del partito? Soltanto chi sta facendo il praticantato nel Pd poteva chiedere il cambio del nome ".

A frenare è anche Stefano Bonaccini, che si dice volenteroso di illustrare il nuovo corso del Partito democratico piuttosto che perdere tempo con una discussione lunare: " Mai come oggi c'è da parlare di sostanza. Non credo che ci abbiano votati o non votati per il nome, posto che peraltro a me il nome Partito democratico piace e non lo toccherei ". Sulla stessa linea Gianni Cuperlo, altro candidato, che si terrebbe stretto il nome del partito: " Mai come ora nel mondo il conflitto è tra la democrazia e ciò che vi si oppone ".