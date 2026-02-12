Nuovo regolamento della Camera, penalità per i cambi di casacca

La riforma del nuovo regolamento della Camera è pronta a sbarcare in Aula e punta soprattutto a penalizzare i cambi di casacca. Finora ogni gruppo parlamentare ha dei contributi in base al numero degli iscritti. La riforma prevede che se un deputato cambia partito non potrà più trasferire al nuovo gruppo interamente la sua quota ma soltanto il 50%. L'altra metà, in pratica, resterà al gruppo di provenienza. Un’altra regola prevede la decadenza da tutte le cariche - fatta eccezione per quella di presidente della Camera - ricoperte nell'Ufficio di presidenza di Montecitorio e in quello delle Commissioni.

La riforma, che entrerà in vigore dalla prossima legislatura, approderà in Aula lunedì per la discussione generale e potrebbe essere votata già martedì. La riforma dovrebbe prevedere il superamento delle 24 ore che devono trascorrere dal momento in cui il governo pone la questione fiducia su un provvedimento e il suo voto. Infine, dovrebbe essere rivisto anche lo statuto delle opposizioni.

Sempre in tema dei cambi di casacca c’è da segnalare che la Lega, pochi giorni fa, ha annunciato di avere in cantiere una proposta di legge "per modificare l'articolo 67 della Costituzione con lo scopo di evitare i cambi di casacca, che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300". Il partito di Salvini, in sostanza, vorrebbe introdurre il vincolo di mandato in Costituzione.

Una sorta di norma anti-Vannacci che comporterebbe la decadenza del mandato parlamentare per tutti coloro che vengono eletti con un partito e poi nel corso della legislatura aderiscono a un gruppo parlamentare diverso da quello di provenienza.