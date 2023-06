Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti programmati

Silvio Berlusconi sarebbe nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele, dal quale è stato dimesso lo scorso 19 maggio. L'ex premier era entrato il 5 aprile nella struttura alle porte di Milano per un'infezione polmonare in conseguenza di una forma di leucemia cronica e dopo aver trascorso un periodo in terapia intensiva, poi altre lunghe settimane di degenza ordinaria, era stato rimandato a casa.

Il presidente Silvio Berlusconi " è attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele per l'esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L'anticipazione, a oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità nè allarme ", si legge in una nota diffusa dal Professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e del professor Fabio Ciceri primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia.

Stando a quanto si apprende, il Cavaliere è stato accompagnato dalla scorta nel settore Q1 dell'ospedale, quello della degenza ordinaria solventi, dove aveva trascorso la maggior parte del tempo durante l'ultimo ricovero, guidato dal dottor Giulio Melisurgo. Domani ad Arcore era in programma una riunione dello stato maggiore di Forza Italia ma ancora non ci sono notizie su un suo eventuale slittamento. Non è comunque d escludersi che, condizioni di salute permettendo, il presidente degli azzurri non decida di confermarlo e di effettuarlo in videoconferenza dall'ospedale, dal quale ha lavorato anche durante l'ultimo ricovero. Almeno per questa sera, il Cavaliere non verrà dimesso e trascorrerà la notte in ospedale.