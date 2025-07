O sono libero, o non sono: il dialogo sulla libertà

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza: l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, è arrivato alla sua nona edizione.

In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, il professor Riccardo Manzotti tiene una lezione sull’importanza della libertà in Occidente (e sui rischi che stiamo correndo).