Oblio oncologico, ok unanime della Camera: ora il testo al Senato

La Camera dei deputati ha approvato con 281 voti favorevoli e nessun contrario il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, il cosiddetto diritto all'oblio oncologico. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato.

Cosa prevede la legge sull'oblio oncologico

Dal lavoro all’adozione di un figlio, la legge sull’oblio oncologico approvata all’unanimità a Palazzo Montecitorio tocca numerosi punti. Il testo prevede una serie di diritti a tutela degli ex malati di tumore e tra i provvedimenti più attesi v’è il diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Previsto l’accesso ai servizi bancari finanziari e assicurativi (non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta), l’accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione (è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta) e la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali sull’applicazione delle disposizioni della legge.

Le reazioni