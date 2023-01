Il Pd litiga (di nuovo) sulla data del Congresso

La data del congresso torna a far litigare il Pd. L'ipotesi di rinviare la competizione di una settimana, dal 19 al 26 febbraio così da distanziare il voto dalle Regionali in Lazio e Lombardia ha sollevato una ridda di dichiarazioni.

"Siamo state le prime a rivendicare l'urgenza di una data certa e a breve scadenza del congresso e adesso, a poco più di un mese, c'è chi avanza nuovamente istanze dilatorie su quello che è il principale momento di democrazia interna del Pd. Forse non ci rendiamo conto della follia di certe richieste" , si legge in una nota del collettivo delle donne democratiche, promotrici di una petizione per anticipare la data del congresso, "Abbiamo aspettato anche troppo per poter eleggere una nuova segreteria" , attaccano le piddine del collettivo di cui fanno parte te la varie Titti Di Salvo, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti, Stefania Pezzopane, Enza Bruno Bossio, Alessia Morani, Valeria Fedeli, Chiara Gribaudo, Alessia Rotta, Patrizia Prestipino e Lorenza Bonaccorsi. "Bisogna fare presto e fare bene", scrivono le donne del Pd, convinte che " il congresso del principale partito di opposizione nel paese e in parlamento non rientra tra le varie ed eventuali, ma rappresenta un passaggio serio e ritualizzante". E concludono: "Dunque: giù le mani dal congresso". Anche lo staff di Stefano Bonaccini fa percepire una certa freddezza di fronte all'ipotesi di uno slittamento del congresso: "Noi ci siamo attenuti ai tempi stabiliti, già piuttosto lunghi". Solo Matteo Ricci fa notare: " Anche per questo avevo chiesto di anticipare" a gennaio, "sapevo che alla fine si rischiava di ritardare. Il 19 è una settimana dopo le regionali...".