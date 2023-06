Orsini e il ricordo di Silvio Berlusconi: "Il suo ruolo nella storia non è finito"

L'Onorevole Andrea Orsini ha ricordato con grande commozione l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Durante l'intervista, Orsini ha raccontato la sua esperienza di lavorare a stretto contatto con Berlusconi durata molti anni, sottolineando l'impegno e la dedizione che l'ex premier ha sempre dimostrato verso il lavoro e la politica italiana.

Orsini ha descritto Berlusconi come una persona unica nel suo genere, definendolo "fortunato" per aver avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente. L'ex Presidente del Consiglio è stato descritto come un individuo carismatico e straordinario, la cui presenza è stata fondamentale per lo sviluppo di Forza Italia e per la politica italiana nel suo complesso.

L'Onorevole Orsini ha parlato della difficoltà di descrivere Berlusconi al passato, poiché la sua influenza e il suo impegno erano sempre rivolti al presente e al futuro. Ha sottolineato che Berlusconi aveva ancora molto da dire e da fare per il paese ma la sua scomparsa ha non interromperà la sua opera politica. Secondo l’Onorevole Berlusconi e il suo pensiero ci accompagneranno ancora per tanto tempo.

Orsini ha condiviso un ricordo personale di una telefonata con Berlusconi poco prima della sua morte, in cui l'ex Presidente era chiaramente impegnato e orientato verso il futuro e quindi sempre al lavoro. Questo ha reso ancora più difficile per Orsini accettare la notizia della sua dipartita, inizialmente scartando la possibilità della sua scomparsa e considerandola una "fake news".

L'intervista ha toccato anche il tema del futuro di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Orsini ha confermato che il partito sta intraprendendo un percorso di riorganizzazione, con la prospettiva di un consiglio nazionale e un futuro congresso per determinare i nuovi assetti di vertice. Ha sottolineato che Forza Italia rimane un partito vivo e forte, con prospettive concrete per le prossime elezioni europee del 2024.

Infine, Orsini ha evidenziato l'opportunità storica per l'Europa di replicare in sede europea l'alleanza politica che c'è in Italia tra liberali, popolari e conservatori. Ha affermato che l'Europa ha bisogno di un orientamento politico coerente con le sue radici giudeo-cristiane e liberali, con una politica estera e di difesa coerente. Queste erano le battaglie alle quali Berlusconi ha dedicato la sua vita e che Orsini si impegna a portare avanti.

L'intervista si è conclusa con un invito di Orsini a partecipare agli eventi e alle iniziative organizzate da Forza Italia per onorare la memoria di Berlusconi e per discutere del futuro del partito e dell'Europa. Un evento di questi si terrà il giorno del compleanno di Silvio, il 29 settembre.

L'Onorevole Andrea Orsini ha espresso grande fiducia nel percorso futuro di Forza Italia, mantenendo vivo l'eredità di Silvio Berlusconi e portando avanti la sua visione politica.

Questa intervista commovente ha offerto uno sguardo intimo sulla vita e sulle sfide affrontate da Silvio Berlusconi, rafforzando l'immagine di un politico straordinario che ha segnato profondamente la storia politica italiana.