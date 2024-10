"Osho? Il top come capo di gabinetto". Papà Salis attacca ma Palmaroli lo gela

Ascolta ora 00:00 00:00

La frenetica attività social è uno dei tratti distintivi di Roberto Salis. Post, prese di posizione, risposte al veleno, foto, video: sulla sua bacheca di X c'è di tutto. E ai più attenti non è sfuggito il tweet di Gianni Kuperlo, il profilo parodia del deputato del Partito democratico. L'account, che spesso parte da fatti di cronaca nazionale per creare situazioni paradossali e ironiche, ha fatto riferimento alle dimissioni di Francesco Spano e ha scherzato sul suo successore: " Si va verso Osho capo di gabinetto del ministero della Cultura ". Il papà di Ilaria l'ha rilanciato e ha commentato tirando in ballo l'autore dei meme, che a stretto giro gli ha risposto con la sua solita battuta pungente.

Il padre della Salis ha tenuto a ribadire per l'ennesima volta la propria opinione: " Secondo me Osho sarebbe proprio il massimo che questa classe politica può esprimere ". La considerazione sferzante è rivolta appunto a Federico Palmaroli, tra gli umoristi più noti della Rete, ma nel mirino ha messo implicitamente anche la classe politica del centrodestra e ovviamente in primis il governo. Nei commenti ha rivendicato la scelta di averlo bloccato: " A lui piacerebbe molto rompermi le balle ". Così come non ha rinunciato a rincarare la dose grazie a un assist fornito da chi ha paragonato il ministero a un circo: " Più gente entra e più bestie si vedono ".

E secondo me @lefrasidiosho sarebbe proprio il massimo che questa classe politica può esprimere! https://t.co/qzh39ch9cP — Roberto Salis (@robesalis) October 25, 2024

Ma non si è fatta attendere la replica di Osho, che ovviamente non ha chiuso gli occhi di fronte alla provocazione social e ha postato lo screen della sparata di Roberto Salis per poi sferrare la contromossa: " Il problema è che quella di Gianni Kuperlo è una battuta, invece sua figlia al Parlamento europeo ce sta pe davero ". Il che ha dimostrato ancora una volta la vera forza di Palmaroli: in dialetto romanesco riesce a essere ironico e al tempo stesso pungente. In questo caso ha fatto un parallelismo tra lo scenario delineato dal profilo parodia di Cuperlo (immaginazione) e la presenza di Ilaria Salis a Bruxelles (realtà).

Il problema è che quella di @GianniCuperIoPD è una battuta, invece sua figlia al parlamento europeo ce sta pe davero pic.twitter.com/y0ph4do8fC — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) October 25, 2024

Sotto il post di Osho è stato lanciato l'avvertimento: occhio, a breve potrebbe arrivare il solito tweet di risposta condito da vittimismo. E c'è chi ha confessato di non aver ancora capito se il padre di Ilaria sia la parodia di se stesso.

Così, dopo aver esultato per l'elezione della figlia al Parlamento Ue, ora Roberto Salis si è avventurato in una competizione virtuale con un maestro della battuta tagliente come Palmaroli. E, vista la replica ricevuta, non gli è andata particolarmente bene.