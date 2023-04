"Ottimale e convincente ripresa". Il nuovo bollettino di Berlusconi dal San Raffaele

Nuovo bollettino dall'ospedale San Raffaele relativo alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare in conseguenza di una leucemia cronica che cura da tempo. Le notizie che arrivano dai professori Alberto Zangrillo e Fabrizio Lo Cicero che lo hanno in cura e firmano il comunicato sono positive: " Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d'organo ".

Poche parole che però restituiscono piena fiducia per lo stato di salute del Cavaliere, che continua a ricevere le visite degli amici più stretti e dei familiari. Da oltre una settimana, il presidente di Forza Italia è uscito dalla terapia intensiva e si trova ricoverato nel reparto di terapia ordinaria. Il 24 aprile, nel giorno della vigilia della festa della Liberazione, Silvio Berlusconi ha condiviso una nota con il pubblico, la prima da quando si trova ricoverato. Nella sua lunga lettera, il presidente di Forza Italia ha ripreso il discorso di Onna del 2009, rimarcando i valori fondanti di questa ricorrenza e il sentimento di unità che dovrebbe contraddistinguerla.