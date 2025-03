Panchina gialla. E per battere la trombosi "Fatti un selfie"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'invito, per tutti, è quello di sedersi sulla panchina gialla e farsi un selfie per far diventare virale la lotta alla trombosi che, solo in Lombardia, fa registrare mediamente ogni anno circa 90mila casi, di cui più della metà causati da un episodio critico avvenuto negli anni precedenti. Con queste intenzioni è stata posizionata nel foyer a Palazzo Pirelli fino a fine mese la Panchina Gialla «Vincere la Trombosi». Sullo sfondo un pannello invita tutti i passanti a sedersi e fare un selfie per promuovere la campagna di prevenzione e informazione sulla trombosi: nelle ultime due settimane sono stati quasi un centinaio i Consiglieri regionali e le autorità istituzionali che hanno posato seduti sulla panchina, fungendo così da testimonial dell'iniziativa. «Il colore giallo della panchina vuole rappresentare la luce, il calore e la gioia della rinascita» ha spiegato l'ideatrice Federica Fedele, una paziente sopravvissuta a una tromboembolia polmonare bilaterale, fondatrice e presidente dell'associazione che porta il suo nome. «La prevenzione è fondamentale per salvare vite e garantire una qualità di vita migliore», ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Chi si accomoda sulla panchina gialla, può informarsi su come prevenire la trombosi, conoscerne le cure e documentarsi attraverso video e storie di chi ha vissuto la malattia anche collegandosi con il telefonino e inquadrando il QR code.