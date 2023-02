Nuovo terremoto nel Pd, adesso spuntano anche le tessere 'gonfiate'

Il tesseramento Pd è in picchiata, e allora gonfiano le tessere. In Campania addirittura Sandro Ruotolo, portavoce della mozione Schlein, chiede l’annullamento di tutti i congressi: “Un numero incredibile di tessere comprate con una sola carta di credito, tesseramenti gonfiati in comuni dove il Pd prende pochissimi voti alle elezioni politiche, incertezza sulle platee congressuali. In queste condizioni i congressi di circolo non possono celebrarsi”.

Il caso delle tessere false era stato denunciato ieri dall’ex segretaria Cgil Susanna Camusso, ormai piddina eletta proprio in Campania, e schierata con Schlein. " Ho letto che a Sessa Aurunca, proprio il paese natio di Olivier o - ha detto Camusso - c’è stato un boom di tesseramenti. Ricordo benissimo, proprio perché qui ho fatto la mia campagna elettorale battendo palmo su palmo il territorio, che Oliviero proprio prima delle elezioni annunciò che non avrebbe votato il Pd, poi recentemente ha formulato un documento contro il commissario regionale Francesco Boccia, ora appoggia Bonaccini. È con questo modo di fare che il Pd non va avanti, con questi metodi, non mi meraviglia che in certe località ci sia questa discrepanza tra nuovi tesserati e storici risultati elettorali del nostro partito”.

Oliviero è il presidente del consiglio regionale della Campania. A Sessa Aurunca sono state fatte 854 tessere su 1300 voti. In tutta la provincia di Caserta sono state fatte 6000 tessere, mentre nel 2020 gli iscritti erano stati 1968, e nel 2021 è stata annullato tutto il tesseramento per irregolarità.

Oliviero si difende: “So no basito dalle dichiarazioni di Camusso. Fino a qualche mese fa nel Casertano il Pd non aveva alcun futuro. Oggi, grazie soprattutto a questa ventata di novità che sta trasmettendo il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intravediamo un futuro. Voglio ricordare alla senatrice Camusso, che non ho il piacere di conoscere visto che in campagna elettorale non si è degnata nemmeno di chiedermi il voto, che se alla guida del Partito democratico alle scorse elezioni politiche ci fosse stato Bonaccini, probabilmente oggi avremmo scritto un'altra storia, poichè, punto cardine del suo programma elettorale vi è l'esercizio delle primarie per le candidature, così come regola lo statuto del Pd".

Secondo Oliviero "da giorni assistiamo alla pratica della bugia ripetuta cento, mille volte, che non potrà mai essere la nuova verità. In genere i bambini cattivelli, quando non riescono nei loro intenti, rompono il giocattolo degli amichetti, tra i più grandicelli c'è chi porta via il pallone allorquando verificano che la squadra in cui giocano è sotto nel risultato o è quella più scarsa. Finora, per il bene del nostro partito che non ci piace screditare ma esaltare, siamo stati zitti; ora, per rispetto di tutti gli iscritti e nell'interesse della mozione Bonaccini, non possiamo più tacere”.

Eppure persino Matteo Mauri, che col Pd è stato anche sottosegretario e viceministro dell’Interno, mandato dal Nazareno come commissario del Pd casertano, la settimana scorsa ha rassegnato le dimissioni proprio alla vigilia del congresso. Di solito a livello nazionale l'iscrizione al Pd è di circa il 20-25% delle persone che votano il partito, stavolta siamo in alcuni Comuni del Casertano al 90%.

Ma anche a Napoli starebbero per annullare 1000 tessere. Problemi anche a Salerno. Il commissario del Pd in Campania è Francesco Boccia, portavoce della mozione Schlein. Subito dopo la fondazione, il Pd di Walter Veltroni nel 2008 aveva 830 mila iscritti. Adesso non riescono a superare la soglia psicologica di 200 mila. Enrico Letta ha perso 150 mila tessere in un anno.

Sulla vicenda delle tessere false intervengono anche i candidati segretario. ” Abbiamo letto di tesseramenti preoccupanti, gonfiati- dice Schlein- serve la massima trasparenza e rispetto delle regole perché noi non accetteremmo di vedere i soliti giochini oppure pacchetti di tessere o signori delle tessere. Noi siamo altro e ci batteremo per la massima trasparenza e perché non si vada ad inficiare la straordinaria partecipazione spontanea di tante persone che stanno tornando e che hanno voglia di un partito diverso. Quindi anche nel merito bisogna dimostrare di saper cambiare ".

Il primo a denunciare il tesseramento gonfiato era stato Cuperlo, che aveva chiamato Bonaccini, essendo riconducibile a suoi sostenitori: “ Nelle ultime ore ci sono arrivate notizie di un tesseramento un po' 'dilatatò in Campania, quindi vogliamo vedere con chiarezza se ci sia stata la massima trasparenza, perchè questo è un congresso importante, secondo me il più importante della storia del Pd e affinché sia anche utile, oltre che importante, c'è bisogno che le regole siano chiare e rispettate da tutti” .

Gli ha risposto subito Bonaccini: “ Chi si candida, chi amministra nel Pd deve avere come precondizione l'integerrima sobrietà e l'onestà, se qualcuno sbaglia bisogna intervenire- Ci sono le commissioni - ha detto Bonaccini - e si deve intervenire quindi in ogni comportamento non virtuoso. Ogni anomalia non solo in Campania ma in tutta Italia va perseguita e risolta”.

Fa finta di niente invece Piero De Luca, grande sostenitore di Bonaccini e figlio del governatore: " Stanno facendo tutte le verifiche del caso. Bisogna essere assolutamente rigorosi, verificare il rispetto delle regole. C'è la possibilità di un tesseramento online, per cui tutto è tracciato, tutto è verificabile. Se ci sono delle irregolarità, delle anomalie vanno sanate. Non creerei casi particolari, ma senza dubbio solleciterei a un'attenzione rigorosa, in Campania così come in tutto il territorio nazionale. Dopodichè sarei più contento, che parlassimo di programmi”.