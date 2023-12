"Partito finito e sindacato fallito". Pure De Benedetti asfalta Schlein e Landini

È l’ultimo mese dell’anno e dalle parti della sinistra è appena iniziato l’ennesimo round interno. I colpi bassi, prima assestati dalla destra, ora arrivano solo dagli ex compagni di lotta. Carlo de Benedetti, editore e imprenditore da sempre vicino alla sinistra, anche quella più radicale, è un fiume in piena contro le due figure simbolo della gauche nostrana: Elly Schlein da una parte e Maurizio Landini dall’altra. La sua intervista a il Foglio è un mix di stoccate al Pd, considerato un partito “ finito” , e al sindacato rosso che, nella versione di De Benedetti “ha già fallito” .

Le stoccate al Pd di Schlein

Sarà una colazione aspra e pesante quella dei maggiori esponenti del Partito democratico e delle figure di spicco della Cgil. L’intervista di De Benedetti, da sempre vicino alle istanze della sinistra, è una critica a tutto campo sia della sinistra parlamentare sia della sinistra sindacale. L’editore non fa prigionieri e passa subito all’attacco della nuova paladina dem che, tra l’altro, lui stesso ha sostenuto. Ora, dopo averla vista al comando delle operazioni del Nazareno, il passo indietro è notevole ma, visti i risultati ottenuti da Schlein e soci nell’ultimo periodo, per nulla sorprendente.

“Guardi – premette De Benedetti incalzato da il Foglio – io Schlein l’ho appoggiata e anche aiutata in qualche modo ”. Il passo di lato è dietro l’angolo: “Pensavo che fosse la persona giusta di cui il Pd aveva bisogno. Pensavo fosse un cambiamento vero” . Un risveglio difficile per l’ex sostenitore della paladina democratica. Anche se il vero nodo politico, secondo De Benedetti, è l’inconsistenza di un Partito democratico in crisi d’identità. “Dare addosso a Schlein è troppo facile – spiega – Il partito non c’è più da prima di Schlein e io per la verità non so nemmeno che politica esprima ormai. Credo nessuna” . Un sentimento che, seguendo gli ultimo sondaggi, alleggia anche tra gli elettori italiani. “Non sta nemmeno facendo un’opposizione comprensibile” , chiosa De Benedetti. “Mi sembra un partito esangue – dice - si aggrappa a tutto: si è aggrappato al Movimento 5 stelle e poi a Salvini”.

De Benedetti attacca Landini