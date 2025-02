Patrioti, Salvini indica la strada: "Burqa e gender non sono Europa". Blitz delle Femen

Ascolta ora 00:00 00:00

"Serve il cambiamento, noi Patrioti siamo per questo". Guardando Oltreoceano, agli Stati Uniti, a Donald Trump, alla "rivoluzione democratica". Matteo Salvini ha indicato la strada ai Patrioti nel corso del suo intervento al vertice organizzato a Madrid. Il segretario federale della Lega ha sottolineato che il tycoon "ha dimostrato che la rivoluzione del buon senso è possibile", senza lesinare stoccate all'Unione europea: "Non è l'Ue che legittima gli Stati ma gli Stati che legittimano l'Europa, che sennò non esisterebbe. Il burka non è Europa, il gender non è Europa e il terrore islamico non è Europa...".

Bisogna dire basta alle prese in giro di Bruxelles, ha aggiunto Salvini, che ha posto l'accento sui continui fallimenti delle politiche europee per "non aver ceduto abbastanza sovranità: "È giunto il momento di esprimere liberamente le nostre opinioni. È ora di smettere di finanziare gli organismi sovranazionali, come l'Oms, che difendono gli interessi delle multinazionali e non dei cittadini. È ora di mettere in discussione realtà come la Cpi che mette sullo stesso piano" i "terroristi di Hamas" e Netanyahu.

"Negli anni ci hanno dato dei fascisti, dei nazisti, dei razzisti, hanno cambiato le regole del gioco per cancellarci. Ma siamo ancora qui, più forti che mai. E sapete perchè? Perchè non abbiamo mai mollato" ha aggiunto il vicepremier: "Perchè siamo rimasti saldi nei nostri principi e nelle nostre convinzioni. Siamo rimasti sempre uniti di fronte a qualsiasi avversità. Ci hanno dovuto dare ragione su tutto. A cominciare dall'immigrazione e la sicurezza. Abbiamo letto una lettera di Von der Leyen e Lagarde. Hanno ammesso che le loro politiche hanno fallito, hanno riconosciuto che l'austerità e il Green deal ideologico hanno fatto danni enormi. Ma se avete sbagliato tutto, perchè dovremmo fidarci ancora di voi?". Salvini ha aggiunto sul punto: "Se gli agricoltori in tutta Europa stanno soffrendo e sono scesi nelle piazze, la colpa non è dei dazi di Trump che ancora non ci sono ma dei divieti e delle tasse imposte da Bruxelles".

L'Europa deve adottare un nuovo modello secondo Salvini, attraverso un patto tra Nazioni libere, una comunità di Stati che decide insieme su poche cose importanti nel rispetto delle proprie sovranità. Non è venuto meno un messaggio al Ppe e anche in questo caso il metro di riferimento è Washington: "I Popolari devono scegliere tra un passato disastroso e un futuro di cambiamento. I popolari devono scegliere tra passato di Soros o il futuro di Elon Musk. Noi abbiamo scelto...". E ancora: "Dovete finalmente scegliere, vi chiediamo la visione e il coraggio di collaborare con i socialisti e la sinistra".

Da Orban a Wilders, passando per Le Pen e Abascal, i Patrioti hanno le idee chiare: l'élite europea non ha imparato niente dai propri errori. Riflettori accesi sulle principali criticità, dall'immigrazione illegale alla ridotta competitività, passando per l'aumento dei prezzi dell'energia e il fanatismo climatico. L'obiettivo è "conquistare maggioranze sia negli Stati membri sia nel processo decisionale europeo" per "restituire all'Europa il suo potere" e "alle nazioni europee la loro grandezza", quanto recita il comunicato stampa congiunto.

Non sono mancati i momenti di tensione nel corso della kermesse.

Alcune attiviste disi sono alzate dagli spalti dell'Hotel Marriott Auditorium di Madrid durante l'intervento dell'estone Martin Helme e un piccolo gruppo si è alzato in piedi urlando "" e una ragazza si è tolta la maglietta. Un'attivista è stata fermata dal servizio di sicurezza e condotta fuori da agenti di polizia.. La giovane sul petto aveva scritto "Make Europe antifascist again", ossia "Rendi l'Europa di nuovo antifascista".