Il Pd di Bologna in crisi: chiusi 33 circoli

L'austerity colpisce il Pd di Bologna. Nel capoluogo dell'Emilia Romagna, a breve, chiuderanno 33 sedi di circoli sui 95 attualmente ancora aperti. Questo è quanto è stato deciso ieri notte nella riunione dei segretari e dei militanti nella federazione di via Andreini.

Il tesoriere Valerio Gualandi spiega che di queste 95 sedi ben 79 sono di Fondazione Duemila e Immobiliare porta Castello e che, quindi, quasi la metà andrà restituita. Ma non solo. Il piano di rientro ventennale prevede che i democrat bolognesi restituiranno 100 mila euro all'anno così da poter restituire la cifra monstre di 2 milioni euro. Ciò significa che ci saranno "più uscite e meno risorse" nonostante le entrate che potranno arrivare dal 2xmille. "Noi staremo dentro al circolo finché non ci dicono che dobbiamo uscire" , dice a Repubblica Bologna Nicola Rivani di Minerbio che, poi, si chiede: "Io cosa devo dire agli iscritti? L'affitto è passato da 7.500 euro nel 2007 a 17 mila euro 10 anni dopo, questi 100 mila euro chi se li è messi da parte?". E, poi, ricorda: "Quel centro lo hanno costruito i compagni".

Compagni che vivono momenti di forte smarrimento. Da un lato c'è chi sventola il libro di Ugo Mazza, "Segretario per caso", presentato nelle stesse ore al CostArena con Matteo Lepore e Antonio Bassolino, e dice : "Vorremmo essere gli eredi di questa tradizione, invece ci chiudono" , dall'altro c'è chi come Raffaele Tomba di Monterenzio rivela: "Ci hanno venduto la sede dicendo che c'è ne avrebbero comprata un'altra, poi non lo hanno fatto, allora io e dieci compagni ce la siamo comprati da soli, adesso non abbiamo più problemi". Altro caso emblematico è quello della storica sede del circolo di Saragozza, la cosiddetta Casetta Rossa. "Posso dire di essere stato venduto, alzi la mano chi è stato venduto è stata venduta senza che nessuno lo sapesse oppure è stata venduta con il benestare del partito?", chiede Diamanti, segretario del circolo Andrea Costa, che poi aggiunge: "Noi non abbiamo una risposta, abbiamo organizzato i volontari per aiutare a spalare il fango del Ravone, ci siamo fatti in quattro ma adesso ci hanno venduto". La segretaria Federica Mazzoni, però, assicura: "Senza questo peso economico saremo più forti", mentre e Isabella Angiuli del circolo Murri si chiede "Le sedi servono per fare politica. Cosa me ne faccio dei muri se non ho le persone?" . Gerardo Solimine del Giusti Ferrarini si dice "amareggiato", mentre a San Lazzaro ricordano con nostalgia: " Noi avevamo 4 circoli, ne abbiamo solo uno, adesso non possono certo chiudere ancora". Secondo Mazzoni, però, ora "non si tratta di chiudere, ma di trasformare".

E, in realtà, il Pd bolognese è vicino a una trasformazione importate dal momento che i circoli che restano in vita si salvano solo temporaneamente: dopo ci saranno dei contratti da 6 anni di affitto e si verificherà mano mano la tenuta, con pagamenti trimestrali anticipati.