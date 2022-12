Il Qatargate affossa il Pd: il sondaggio choc per i dem

Va sempre peggio per il Partito Democratico. Se già da più di qualche mese lo schieramento guidato da Enrico Letta ha iniziato a perdere lentamente consensi, fatto certificato dal risultato elettorale dove il Pd non ha raggiunto neanche il 20%, la questione Qatargate ha inevitabilmente accelerato, stando ai sondaggi, il processo.

Secondo la previsione Swg per il Tg La7, il Partito Democratico è sotto il 15% dei consensi, precisamente al 14,7% con un calo di 0,4 punti. Visti i sondaggi degli ultimi mesi la perdita di consenso non sembra essere una novità, allo stesso tempo, però, l'essere scesi sotto la soglia, quanto meno psicologica, del 15% deve aver fatto suonare più di qualche campanello di allarme ai dem. A confermare la loro crisi è anche il sondaggio effettuato da Quorum/Youtrend per SkyTg24 che concorda nel dare il Partito Democratico sotto il 15%. Staccati in maniera decisa dal Movimento 5 Stelle che, complice sicuramente quanto accaduto in Unione Europea, fa segnare un +0,3% e arriva al 17,4%. Leggera flessione anche per Azione - Italia Viva, apparentemente bloccati alla stessa percentuale che hanno fatto registrare alle elezioni di settembre. Con un -0,2% si fermano al 7,8%. Tutt'altra musica per il centrodestra che continua a far registrare dati incoraggianti. Fratelli d'Italia è stabilmente sopra il 30%, precisamente al 30,6%, e doppiando largamente il Pd. Se si prendessero in esame i risultati delle ultime elezioni, Fdi avrebbe guadagnato un +4,6%. Testimonianza del fatto che l'azione di governo, visti anche i sondaggi favorevoli per gli alleati, sta piacendo agli italiani. Anche la Lega agguanta il 9% e, rispetto alla scorsa settimana, guadagna un +0,5%. Forza Italia rimane stabile, leggero aumento dello 0,1% anche per la formazione guidata da Silvio Berlusconi.

Quanto incide il Qatargate

Ciò che è accaduto in Qatar e i protagonisti, molti dei quali Pd, ha inevitabilmente influito sulla fiducia nei confronti dei dem da parte degli italiani. Per correre ai ripari il segretario Enrico Letta ha deciso, in occasione del 126esimo anniversario dell'Avanti!, di affrontare la questione: " È scandaloso quello che è accaduto a Bruxelles. Chiedo una commissione di inchiesta a livello europeo. Trasparenza totale e che la magistratura faccia il suo corso ". Ha poi aggiunto che il partito farà il necessario per trovare i colpevoli: " Siamo insieme dentro una battaglia europea di pulizia ".

Al contrario Bonaccini afferma di non voler dare ascolto ai sondaggi ma è chiaro sulla necessità di " ripulire il partito da quanti non hanno a cuore per prima cosa il bene comune e l'onorabilità dei nostri iscritti ".

Sempre secondo un sondaggio Swg per La7, il Qatargate, per il 58% degli intervistati, rappresenterebbe "la punta dell'iceberg di un sistema altamente corrotto". Per il 28%, invece, il segnale di un sistema ancora abbastanza sano ma a rischio diffusione della corruzione e solo per il 3% di un caso isolato.