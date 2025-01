Pdl Partecipazione, modifiche in vista

Ascolta ora 00:00 00:00

Le commissioni Finanze e Lavoro della Camera stanno valutando importanti modifiche alla proposta di legge d’iniziativa popolare promossa dalla Cisl, intitolata “Partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa”. Secondo quanto emerso, i relatori Laura Cavandoli (Lega) e Lorenzo Malagola (Fdi) stanno lavorando su un emendamento che escluderebbe dall’applicazione della disciplina le società a partecipazione pubblica. Questa modifica rappresenta un tentativo di restringere il campo di applicazione della normativa, preservando al contempo l’iniziativa privata.

Le commissioni, impegnate in un intenso esame del testo, si riuniranno oggi pomeriggio per proseguire le votazioni sugli emendamenti già depositati. Non si esclude, tuttavia, che altre proposte di modifica possano emergere nel corso della giornata.

Tra le modifiche più rilevanti figura l’intenzione di sopprimere alcuni articoli del testo originale. In particolare, l’articolo 15, che impone una consultazione preventiva obbligatoria per istituti di credito, banche e imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, potrebbe essere eliminato. La stessa sorte potrebbe toccare agli articoli 8 e 9, che introducono meccanismi fiduciari per la gestione collettiva dei diritti di partecipazione finanziaria, un elemento innovativo ma controverso che mira a tutelare i piccoli azionisti.

Il provvedimento, che rappresenta un passo verso la concretizzazione dell’articolo 46 della Costituzione, punta a favorire una governance aziendale più inclusiva, consentendo ai lavoratori di contribuire non solo attraverso il lavoro ma anche attraverso il capitale e la gestione strategica delle imprese.

Tuttavia, l’attuale dibattito mostra come il percorso verso una piena attuazione di questi principi rimanga complesso, segnato da esigenze di equilibrio tra innovazione normativa e sostenibilità operativa.

L’approdo in Aula è previsto per lunedì 27 gennaio. Si attende un confronto acceso tra le forze politiche vista la contrarietà della Cgil alla normativa.