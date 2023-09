"Idee pericolose per la democrazia": la bordata dei Penalisti contro l'Anm

" L'Associazione nazionale magistrati ha licenziato un documento gravissimo ". La giunta dell'Unione delle camere penali italiane attacca l'Anm " per le solite faziose e indimostrate critiche al progetto di riforma della separazione delle carriere dei magistrati ".

Critiche che, secondo i penalisti, contengono " considerazioni e idee pericolose per la democrazia e in alcuni spropositi culturali e giuridici ". L'Anm intenderebbe la 'Politica' come " il Male che vuole sottomettere il Bene " e " come un pericolo per la democrazia " il cui scopo principale sarebbe quello di " tacitare e sottomettere la magistratura, unica ed eroica garante della legalità " pur di continuare a difendere i suoi interessi " tendenzialmente illeciti ".

I penalisti si augurano che proprio la "Politica" intervenga per rivendicare il suo ruolo e, quindi, in pratica, che il governo riesca finalmente ad approvvare in via definitiva la sua riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. La giunta delle Camere penali è, quindi, critica verso l'Anm che considera la difesa come 'rappresentazione di interessi privati' e che perciò non avrebbe alcun titolo ad essere messo sullo stesso piano dei pm. " Identificare l'interesse specifico dell'imputato con la funzione pubblica svolta dal suo difensore rappresenta uno sproposito di dimensioni epocali, che ci fornisce la esatta misura della deriva populista e demagogica di Anm ", conclude la giunta delle Camere penali.