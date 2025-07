Perché è importante attrarre (investimenti) - LIVE

Venerdì 11 e sabato 12 luglio torna La Ripartenza, l’evento ideato da Nicola Porro, vicedirettore del Giornale, arrivato alla sua nona edizione.

In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, si siedono attorno al tavolo Laura Segni - Responsabile Legal Advisory Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo, Pasqualino Monti - Amministratore Delegato ENAV, Paolo Barletta - CEO Arsenale Group, Giuseppe Inchingolo - Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il tema al centro del dibattito è la capacità di attrattiva degli investimenti in Italia.

Ha esordito Paolo Barletta, CEO Arsenale Group, che ha presentato il progetto dei treni di lusso che sta portando avanti, compreso il Dolce Vita Orient Express: " Le ferrovie sono il collante di questo Paese. Quando è nata il Dolcevita Orient Express era assurdo che non ci fosse questo treno. Collega l’Italia nota ma anche quella meno nota: con il treno tutto è più efficiente. Il nostro è un progetto di lusso ma va visto come un unicum. Il lusso crea quell’ecosistema che permette a persone di conoscere luoghi nuovi, che vengono battuti da un pubblico che spende di più. Si crea la possibilità di creare un’Italia più accessibile e si va risolvendo il problema dell’over tourism: dobbiamo, c come Italia, quell’ecosistema ". Tra gl ultimi progetti lanciati c'è il "treno del golf", perché " l’Italia ha campi meravigliosi ma per andare da un campo all’altro ci vogliono ore e ore. Con il treno è meglio ". I suoi treni, ha spiegato Barletta, " che gireranno in Arabia verranno prodotti a Brindisi. Potevo farlo altrove e sarebbe costato anche meno ma l’Italia è un Paese ricchissimo nella manifattura ma abbiamo perso la cultura di fare treni ". Barletta, visionario dell'investimento industriale, ha voluto sottolineare che " per anni la politica industriale è stata ignorata, solo di recente la stiamo spingendo. Se non portiamo all’estero non possiamo sostenere gli investimenti interni ".

Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a proposito del sistema ferrovie italiane, ha spiegato che " i troviamo davanti a un’infrastruttura che mostra il segno del tempo. Si è investito poco in passato sulla manutenzione, oggi lo si sta facendo. Abbiamo 1200 cantieri aperti, a dicembre l’ad ha presentato un piano di investimenti da 100miliardi " per la prima volta. Questo vuol dire, ha aggiunto, " creare nuove connessioni, che non sono solo tra città perché creano ricchezza e sviluppo. Abbiamo un piano di manutenzione che prevede la sostituzione di 1000 scambi all’anno: ne abbiamo 30mila. Con l’aumento della velocità dovremmo sostituirne uno ogni 10 anni. Il piano della manutenzione non è stato aggiornato in questi anni. Nel momento in cui decidiamo di cambiare il piano non lo puoi fare da oggi al domani. La ferrovia necessita di programmazione ". Per rinnovare il parco ferroviario, ha spiegato Inchingolo " abbiamo ordinato 46 Frecciarossa1000 nuovi, i primi arrivano a settembre che metteranno via i Frecciabianca e i Frecciargento e gli Etr. La consegna termina a dicembre 2026 ". E nel prossimo futuro, l'anno prossimo, " il Frecciarossa arriva a Monaco di Baviera e Berlino ".

Pasqualino Monti - Amministratore Delegato ENAV, ha parlato della sua esperienza come dirigente, spiegando che per raggiungere i risultati " ci vuole impegno e dedizione e assunzione di resposabilità. è facile dire che le regole sono lente e la burocrazia non aiuta. a volte serve buttare il cuore oltre gli ostacoli ". Serve " essere sul pezzo, firmare e fregarsene: cerchi di mettere a terra tutto con grande velocità. Quando realizzi le cose e le fai bene è difficile che possano contestarti. Ho preso 4 avvisi di garanzia, tutti archiviati, a volte fai fatica ma se sei una persona onesta e trasparente e ti sei comportato come un civil servant il risultato è positivo. Io la vivo come 4 medaglie sul petto: è il tentativo di fermare una macchina che funziona bene ". In Enav, ha spiegato, nello spazio aereo hanno gestito " 2.2 milioni di velivoli nel 2024 ". E questa gestione crea valore perché, ha spiegato, " il 76% arriva dal sorvolo ". Quindi, Monti ha spiegato che Enav " il 2023 ha chiuso a 0.14 minuti di ritardo per volo gestito e nel 2024 a 0,06 minuti, prima in Europa. Siamo in 85 Paesi, apriremo in Arabia e in India, poi in Brasile. Disegniamo le procedure di volo, sono indietro quasi 20 anni rispetto a noi. Non rimaniamo fermi in un mercato che fa piovere soldi dall’alto ma essere capaci a far vedere che la nostra è un’eccellenza nel mondo ".