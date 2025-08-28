Più iPhone e divertimenti, i consumi tornano a salire

Meglio comprarsi l'iPhone, fare skin care e viaggiare che appesantire il carello della spesa al supermercato. Lo dimostrano i dati di Confcommercio che ha analizzato la spesa delle famiglie italiane segnalando come negli ultimi trent'anni ci sia stato un vero e proprio boom per la spesa per la tecnologia con un +3000% (partendo da un dato molto basso) mentre si sono ridotti i consumi tradizionali come le spese per gli alimentari e per l'abbigliamento. Cresce invece la spesa per la cura del sé, quella per i viaggi e per la cultura in generale.

Ma torniamo ai numeri. I consumi degli italiani nel 2025 crescono a livello pro capite toccando i 22.114 euro che, nonostante un aumento di 239 euro sul 2024, restano al di sotto del picco del 2007, quando la spesa per persona era a 22.334 euro. «Gli italiani tornano a spendere ma con cautela, privilegiando soprattutto il comparto tecnologico», sottolinea il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Preoccupa e genera incertezza l'impatto dei dazi. «Servono segnali di fiducia, a cominciare dalla riforma fiscale, per far ripartire consumi e investimenti», aggiunge Sangalli.

I consumi legati alla fruizione del tempo libero - in particolare i servizi culturali e ricreativi hanno mostrato negli ultimi trent'anni un progresso significativo, con un aumento in termini reali di oltre il 120% toccando i 1.348 euro nell'anno per persona. La spesa totale per i consumi, fatto 100 il 1995, è a quota 114,4 ma l'andamento è molto diverso tra le varie aree di spesa. Se per i servizi ricreativi e culturali la spesa è più che raddoppiata per quanto riguarda i pasti fuori casa e i servizi di alloggio la lettura diventa più complessa con lo spostamento su queste voci di risorse legate al turismo.

Nel 2025 la spesa per i pasti in casa e fuori casa è pari a 5.097 euro, in lieve aumento sul 2024 ma in forte calo sul 2007 soprattutto a causa della caduta della spesa per l'alimentare e le bevande (a 3.395 dai 3.831 del 2007).

Per le apparecchiature informatiche e di comunicazione la spesa è passata da 44 euro nel 2007 a 248 mentre per il settore viaggi e vacanze la spesa media pro capite tra il 2007 e il 2025 è passata da 725 a 778 euro.

Se si guarda alla quota della spesa sul totale per i viaggi e vacanze si è passati dal 2,4% del 1995 al 3,5% del 2025 del totale mentre per l'abbigliamento si è registrato un crollo con il passaggio dal 7,4% del 1995 al 5%. Sale la quota delle spese per la casa (che comprende gli affitti) passata dal 25,8% del 1995 al 29,3% del 2025. Ma la parte di spesa per mobili ed elettrodomestici è scesa dal 6,5% al 4,8 per cento.