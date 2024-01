Meloni: "Con la Shoah l'umanità ha toccato il suo abisso. Oggi nuova ondata di odio"

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso una sua dichiarazione riguardo al momento in cui “ l’umanità ha toccato il suo abisso ” e ricordando come il 27 gennaio del 1945, con l’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, “ il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico ”.

Un evento storico di cui il presidente del Consiglio ha sottolineato “con chiarezza” l’unicità, visti i presupposti, la scientificità della pianificazione e le modalità di esecuzione. Caratteristiche che il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha attribuito anche ai terroristi palestinesi: “ L'antisemitismo e Hamas sono le nuove SS, la nuova Gestapo, perché la caccia all'ebreo è stata compiuta in maniera scientifica ”. Proprio per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, il capo del governo ha affermato che i brutali attacchi di Hamas del 7 ottobre hanno ridato energia “ a quei focolai di antisemitismo che non si erano mai spenti del tutto ” e che spesso si nascondono dietro le critiche alle scelte del governo di Israele e alle sue politiche. Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno dell’esecutivo nell’estirpare la piaga dell’odio anti-ebraico in tutte le sue declinazioni vecchie e nuove, una sfida impegnativa per cui “ possiamo contare sulle competenze, la capacità e l’esperienza del generale Pasquale Angelosanto come Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo ”. L’ufficiale dei Carabinieri è stato comandante del Ros fino al 2023 ed è particolarmente noto per aver condotto l’operazione che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro.