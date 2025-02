Piano anti caos, paga la chiesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Municipio 1 ha espresso parere favorevole al progetto anti caos per piazza del Carmine, presentato dal parroco pro tempore della parrocchia di Santa Maria del Carmine padre Renè Manenti. Il comitato di quartiere composto dalla parrocchia, dagli abitanti e dagli esercenti offrirà in comodato d'uso gratuito gli arredi e garantirà la manutenzione per dieci anni. Il progetto rientra nella proposta di pedonalizzazione di via del Carmine, nel tratto che va da via Ciovasso alla piazza, in zona Brera, deliberato dalla giunta comunale lo scorso settembre. La proposta prevede la posa di sei vasiere metalliche con seduta integrata piantumate con alberi a medio/basso fusto e arbusti e nove panche in granito di Montorfano levigato. Prevede inoltre l'inserimento di paletti dissuasori del traffico manuali a metà di via del Carmine e l'incremento delle rastrelliere per biciclette, con l'obiettivo di disincentivare la sosta abusiva di mezzi privati lungo il marciapiede e davanti alla chiesa e l'aumento di parcheggi di carico e scarico lungo via Ponte Vetero.

Il progetto, sottolinea il Municipio, è di interesse pubblico perché «prevede un sostanziale miglioramento della situazione viabilistica dell'ambito, ad oggi piuttosto caotica e non sempre rispettosa delle aree pedonali».