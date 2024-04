"Piazza Duomo sarà palestinese". Il proclama per il 25 aprile di Milano

Mentre Roma ha iniziato le sue celebrazioni per il 25 aprile già dal mattino, Milano ha optato per una manifestazione pomeridiana. Questa mattina si sono svolte le commemorazioni istituzionali in attesa del corteo ma già dalla vigilia si sono registrate intenzioni non proprio pacifiche da parte dei sostenitori della Palestina. I collettivi e le associazioni stanno facendo di tutto per mettere il cappello sul 25 aprile, trasformandolo in una giornata di contestazione al governo e di promozione della causa palestinese, che vorrebbero fosse imposta al Paese. In questo clima, le forze di polizia hanno faticato, e non poco, a tenere separati a Roma i pro-Palestina dagli eredi della Brigata ebraica. Ma il rischio di scontri non è ancora scampato, in vista della manifestazione di Milano e dei proclami.

" Anpi, Pd e sionisti vogliono decidere per noi palestinesi dove stare nel corteo: ci vogliono dietro la comunità ebraica, gli ucraini e gli iraniani 'dissidenti'. Dopo 6 mesi di genocidio, con 40mila morti, 80mila feriti e 2 milioni di sfollati, non permetteremo a nessuno, meno che mai ai sionisti, di dirci dove stare ", si legge nel manifesto dei "Giovani palestinesi" di Milano, organizzazione che dallo scoppio della guerra anima, insieme ad altre sigle vicine all'estrema sinistra, le piazze e le rivolte nelle università. Un esplicito atto di disconoscimento delle regole e dei principi democratici da parte di chi, come dimostrato in altre occasioni, pretende e alza la voce per ottenere quel che vuole. E quel che è più grave è che, così facendo, spesso ci riesce.

" Portiamo bandiere, kufiyye e simboli palestinesi, perché piazza Duomo sarà palestinese ", hanno scritto in conclusione del loro manifesto in vista del corteo. Anche a Milano, così come a Roma, le forze di polizia saranno impegnate a tenere le fazioni opposte ben separate per evitare contatti e scontri. Si teme la presenza dei soliti infiltrati provenienti dai centri sociali e dalle frange anarchiche della città.

Piazza Duomo, da questa mattina, è una città blindata. I gruppi palestinesi è presumibile attenderanno il passaggio del corteo, la cui partenza è prevista per le 14 da corso Venezia con arrivo in Duomo dopo circa un'ora. Alle 15.30, nella centralissima piazza di Milano, sono previsti gli interventi celebrativi. Tra questi anche quello di Antonio Scurati.

Presenti al corteo numerose autorità e politici.