"A pieno regime tra qualche settimana". Procedono i lavori per i centri migranti in Albania

Procedono a ritmo sostenuto i lavori nei centri di Shengjin e Gjader, in Albania, per accogliere i migranti. Le due strutture sono parte dell'accordo Italia-Albania per la gestione dei flussi migratori e, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo all’incontro "Uno sguardo sul mondo. Il sistema Italia, il Mediterraneo, l'Africa: il Piano Mattei", saranno a " pieno regime nel giro di qualche settimana ".

Il sottosegretario ha sottolineato che la struttura di Shengjin “ è già pronto da fine maggio ”. È diversa la situazione del centro di Gjader perché, sottolinea Mantovano, " immaginavamo di averlo già pronto per fine maggio, questa era la nostra scadenza, ma ci sono stati dei problemi al momento degli scavi perché il terreno si è rivelato paludoso e questo ha costretto il Genio militare ad una complessa opera di messa in sicurezza che è stata completamente realizzata ". Inoltre, a complicare il tutto, c'è il caldo. Le condizioni climatiche non sono ideali per effettuare lavori di quella portata all'aria aperta nelle ore centrali del giorno, durante le temperature a Gjader si avvicinano ai 40 gradi.

" Nell'interesse degli operai che stanno realizzando il campo bisogna che in alcune ore della giornata si cessi di lavorare. Diciamo che il piano di lavori è stato sinora sulle 24 ore, c'è una sospensione ovvia adesso da mezzogiorno alle cinque del pomeriggio e questo sta comportando ulteriori rallentamenti ", ha proseguito Mantovano. Nono sono state date indicazioni sull'apertura del 1 agosto, quindi tra una settimana, ma Mantovano è apparso particolarmente ottimista sulla riuscita del progetto: " Adesso non non si tratta qui di dare giustificazioni, dico soltanto che questa iniziativa sarà a pieno regime nel giro di qualche settimana ".

Il centro di Shengjin, che è già pronto, ha ribadito il sottosegretario, " non sarà un centro fascista, ma funzionale al flusso regolare, all'interno del quale saranno indirizzati quei migranti che provengono da Paesi sicuri, per i quali quindi c'è già l'esclusione del probabile accoglimento dell'istanza di rifugiato ".

questa situazione messa in atto dall'Italia è molto considerata dai Paesi europei, in quanto si tratta del primo caso di collaborazione tra uno Stato non ancora europeo e uno Stato fondatore dell'Ue

E Mantovano ha voluto anche ricordare che, nonostante le critiche delle opposizioni, "".