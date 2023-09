Ponte sullo stretto, Fdi frena. Ma Salvini conferma: "Cantieri la prossima estate"

Matteo Salvini ne è sicuro: il ponte sullo stretto di Messina verrà inaugurato tra nove anni. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene in videoconferenza a Catania in occasione della prima giornata dei lavori del 67simo Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia e dichiara: " L'obiettivo è aprire i cantieri, dopo 52 anni di parole, nell'estate dell'anno del Signore 2024. La chiusura dei cantieri è prevista nel 2032 ".

Parole che hanno seguite quelle pronunciate dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, secondo il quale " il ponte in manovra è una spesa d'investimento e quindi penso possa essere una posta di bilancio che riguarda un programma pluriennale. Nel 2024 bisogna vedere - ha aggiunto - se saremo già agli appalti ". Rispondendo ai giornalisti fuori da Montecitorio, Foti ha inoltre sollineato che " In genere i soldi servono per la progettazone e per gli appalti, ma servono più per gli appalti, non per la progettazione ". Allo stato attuale comunque - ha concluso - " posso pensare che nel 2024 ci possa essere il progetto esecutivo ".