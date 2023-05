Il ponte sullo Stretto di Messina: "Un'opera mastodontica che avvicina il futuro"

Un'opera mastodontica, un progetto che cambierà il panorama del nostro paese, si avvicina sempre di più alla realtà: il ponte sullo Stretto di Messina. In un'intervista esclusiva su YouTube, l'onorevole Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla camera, ha discusso degli sviluppi presenti e futuri di questa imponente opera infrastrutturale.

Il ponte sullo Stretto di Messina è stato oggetto di dibattito e controversie, ma Furgiuele ha voluto mettere l'accento sui numerosi vantaggi che questa opera comporterà per il paese. Non solo sarà un impulso allo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, ma anche una risposta a progetti e linee guida avviati oltre 20 anni fa dall'Unione Europea. L'opera è stata progettata con attenzione all'impatto ambientale, sfatando i falsi miti che circolano. Il progetto attuale prevede due piloni sulla terraferma, garantendo un impatto zero sui fondali, la flora e la fauna marina, nonché sul traffico marittimo. Inoltre, l'opera contribuirà a ridurre l'inquinamento atmosferico, con la previsione di una significativa diminuzione di CO2 emessa. Le critiche sollevate riguardo alla stabilità del ponte sono state affrontate durante le audizioni in Parlamento. Furgiuele ha sottolineato che il ponte sarà realizzato con le più avanzate tecniche antisismiche, garantendo la resistenza anche a eventi sismici di magnitudo superiore a quelli storicamente registrati nell'area.

Quanto ai finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera, Furgiuele ha spiegato che verranno utilizzate diverse fonti. Oltre ai fondi di sviluppo e coesione delle regioni Calabria e Sicilia, si cercherà di attingere da programmi internazionali, come il fondo Connecting Europe Facility, e di coinvolgere istituti come la Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti. È vero che il costo del progetto è aumentato rispetto al 2011, ma ciò è dovuto a contingenze storiche e all'aumento dei costi delle materie prime. Se opportunità come questa fossero state colte in passato, il ponte potrebbe essere costato meno. Tuttavia, il progetto è stato cristallizzato a un costo di 13,5 miliardi di euro, che non dovrebbe aumentare ulteriormente. Nonostante le critiche e le controversie, il ponte sullo Stretto di Messina rappresenta una sfida ambiziosa e un'opportunità per lo sviluppo e la connessione del paese.