Ponte sullo Stretto "opera strategica", inizio dei lavori più vicino

Il Ponte sullo Stretto si farà perché, come ha deciso oggi il Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è un'opera strategica di "rilevante interesse pubblico", come testimonia la relazione Iropi' (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), che rende ''necessaria ed urgente la sua realizzazione"

La dichiarazione contenuta nel report Iropi è un altro passaggio fondamentale e "consentirà di perfezionare le previste comunicazioni alla Commissione europea per il completamento della Valutazione di Incidenza Ambientale", sottolinea Pietro Ciucci, amministratore delegato di Stretto di Messina. A questo seguirà l'esame del progetto definitivo e del piano economico finanziario da parte del Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. "Dopo l'approvazione del Cipess, nella seconda metà del 2025, saranno avviati i primi lavori e la progettazione esecutiva dell'intera opera'', sentenzia il manager.

La conferma arriva dallo stesso Salvini in un video: "Il ponte sullo Stretto è opera prioritaria per tutto il paese e si avvicina, a poche settimane, l’apertura dei cantieri. Significa 120.000 posti di lavoro diretti e indiretti creati in tutta Italia; significa meno inquinamento, con 200.

000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria; significa risparmiare un’ora e mezza in macchina e due ore in treno. E significa dare lavoro a tantissime imprese su tutto il territorio nazionale”, dice il vice premier e leader della Lega.