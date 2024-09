"Ponza come Moro". La minaccia estremista "stile Br" al candidato in Liguria

Ascolta ora 00:00 00:00

La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria è entrata nel vivo e, purtroppo, lo dimostrano anche le minacce giunte al candidato dell'Udc, Francesco Ponzanelli. Uno dei manifesti affissi per chiedere il voto, come è solito fare in vista delle elezioni, è stato barbaramente sfregiato con la bomboletta spray. Sopra il volto del commissario provinciale di La Spezia, gli autori (ancora ignoti) del vile gesto hanno scritto: " Ponza come Moro ". Il riferimento ad Aldo Moro, con accanto la stella a cinque punte, simbolo universalmente noto delle Brigate rosse ma anche dell'universo anarchico, è chiaro. Come se non bastasse, il nome del candidato è stato marcatamente cancellato, tracciando una linea nera.

" È accaduto un atto intimidatorio e infame, verso il mio ruolo da candidato politico di centro. I manifesti della campagna elettorale presenti a Sarzana (affissi nella pensilina di piazza delle corriere) sono stati vandalizzati ", scrive Ponzanelli sul suo profilo Facebook, riportando l'accaduto. " Credevo che certe ideologie fossero legate ormai al passato, ma questo modo di intraprendere la politica non rientra nei miei ideali e in quelli dell’Udc proprio perché siamo moderati e i nostri valori si fondano sulla convivenza politica di tutte le forze ", prosegue il candidato dell'Udc. " Io vado avanti, noi che rappresentiamo l’Udc Liguria, andremo avanti e ho già informato le autorità di Polizia denunciando quanto accaduto ", non prima di aver chiesto solidarietà a tutte le forze politiche contro gli estremismi dietro quella scritta intimidatoria.

" Non possiamo tollerare queste intimidazioni. Il richiamo con la stella a cinque punte alle Brigate Rosse non può che farci inorridire, visto che riporta all'attualità uno dei periodi più bui del nostro Paese e il sacrificio per la libertà del presidente Moro ", si legge nella nota diramata dal segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa. Come Udc, prosegue il segretario, " crediamo nella politica del dialogo e del servizio verso i cittadini e queste minacce non fanno altro che renderci più forti e determinati nel difendere i nostri valori. Ci auguriamo che le forze dell'ordine trovino celermente i responsabili di questo atto vile e che gli stessi possano essere assicurati alla giustizia ".

Non è la prima volta che candidati di area non sinistra vengono fatti oggetto di minacce di questo tipo negli ultimi tempi, un segno preoccupante di un'ideologia che l'Italia non è riuscita a consegnare al passato, trascinandosola fino ai giorni nostri.