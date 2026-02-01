Il post della premier con i poliziotti feriti: ecco la straordinaria risposta dei follower

È questo la straordinaria risposta dei follower al carosello pubblicato dall'account Instagram di Giorgia Meloni che ha così raccontato la visita di questa mattina agli agenti feriti negli scontri di ieri pomeriggio a Torino e ricoverati presso l'ospedale Le Molinette.

Se questo rimane il trend di crescita nelle prossime ore, è assai probabile che il post a fine giornata possa raggiungere tranquillamente anche il milione di interazioni.

È significativo in questo contenuto non solo la velocità di reazione dei follower, ma anche altri due aspetti: il primo, è la scelta scenografica delle foto, quasi strategica, di riprendere la premier di spalle o con il viso quasi coperto per dare visibilità e centralità agli agenti. In secondo luogo, aggiungiamo anche la volontà di rendere concreta la solidarietà andando direttamente in ospedale e non fermandosi a pubblicare un contenuto generico.