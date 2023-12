Salvini alla convention sovranista. La stoccata contro Gentiloni

"Già prepara il rinnovo dell'inciucio". Nel giorno dell'attesa convention sovranista di Firenze, Matteo Salvini spara a zero sul commissario Ue Paolo Gentiloni e sull'Europa dei banchieri, quella dei diktat e delle imposizioni. "Oggi è una giornata bellissima, in una città straordinaria. È una di quelle giornate che credo possano fare la storia, perché per la prima volta nelle istituzioni europee un'altra Europa è possibile, senza guida socialista e con un centrodestra che sta governando in Italia e che sia alla guida dell'Europa", ha affermato il leader della Lega, che nel capoluogo toscano ha accolto i colleghi dei principali partiti sovranisti del Vecchio Continente per lanciare la corsa alle prossime elezioni europee.

Proporre quel progetto politico per Salvini significa offrire un orizzonte politico alternativo a quello dell'attuale maggioranza nell'Europarlamento. "Leggevo oggi l'intervista di Gentiloni che già prepara il rinnovo dell'inciucio tra popolari e socialisti, noi invece oggi presentiamo un'idea di Ue diversa, dove non si discute del rientro del deficit, del debito, taglio Pil, inflazione ma del lavoro, del benessere, del diritto alla salute, scuola, alla sicurezza, insomma l'Italia dei diritti contro l'Europa dei tagli e dei Soros", ha scandito il ministro delle Infrastrutture, tornando a pungolare l'ex leader Pd oggi commissario Ue per gli Affari economici.

La Lega - ha aggiunto Salvini - "offre questa possibilità agli italiani e agli europei, se poi qualcuno preferisce continuare a inciuciare con i socialisti lo faccia, io mica posso impedirlo". Già nei mesi scorsi il leader del Carroccio aveva incalzato l'ex premier, accusandolo di tifare contro il proprio Paese. "In questo periodo ho avuto l'impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un'altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche", aveva attaccato Matteo. Oggi, arrivando alla convention "Free Europe" organizzata a Firenze dal gruppo Identità e democrazia, il vicepremier del governo Meloni ha marcato nuovamente le distanze dalle politiche dell'attuale reggenza europea.

"La nostra idea di Europa fondata sul lavoro e non sull'auto elettrica o sulla tassa sulla casa. Un'idea totalmente diversa rispetto a quella della von der Leyen, di Lagarde e Soros, l'Europa dei banchieri". Poi un riferimento alla politica interna e ai riflessi nel centrodestra. "Il governo italiano non è assolutamente in discussione, sarebbe un'occasione persa non cambiare l'Europa e continuare a fare quello che si è fatto con decenni con guida socialista perché è sotto gli occhi di tutti", ha risposto Salvini a chi gli chiedeva se le diverse alleanze del centrodestra in Europa, rispetto a quelle italiane, potessero minare l'esecutivo italiano.