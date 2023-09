"Sembra più un commissario straniero che italiano". Salvini stronca Gentiloni

Un commissario europeo italiano dovrebbe anche curare gli interessi del proprio Paese, ma non è così scontato: questo il pensiero di Matteo Salvini. Ogni riferimento al dem Paolo Gentiloni è puramente voluto da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ospite di un convegno di Acea in programma a Roma. Pur senza fare nomi, l'analisi è perentoria: "In questo periodo ho avuto l'impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un'altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche".

La stilettata di Salvini

Parole nette, categoriche. Un j'accuse che non ammette repliche e che inchioda l'ex presidente del Consiglio, oggi unico esponente italiano nel governo europeo e titolare degli Affari economici e monetari. Nel corso del suo ragionamento, Salvini ha rimarcato quanto sia "fondamentale avere commissari europei che difendano l'interesse dell'intera comunità e del Paese" e da questo punto di vista le elezioni in programma nel giugno del 2024 rappresentano un crocevia fondamentale: "Il voto europeo del prossimo giugno sarà determinante per gli equilibri che mi auguro nuovi in Parlamento e Commissione. Sui temi della casa, del lavoro, dell'auto, della mobilità, della sicurezza, dell'immigrazione, la prossima legislatura europea sarà quella per cui si vive o si sopravvive. Penso a temi demenziali come la plastic tax, fatti contro l'industria italiana, che è una delle più green. Invece di aiutarti, ti tassano". Non è mancata una stilettata a un altro "avversario", l'ormai ex vicepresidente della Commissione Timmermans: "Io spero che vinca le elezioni in Olanda e vada a fare danni solo lì e non in tutta Europa" .

Tra risorse idriche e manovra