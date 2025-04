Il Presidente Mattarella ricoverato per un intervento programmato

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata all'ospedale romano Santo Spirito per un intervento chirurgico programmato che non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al Quirinale dove si spiega che il Capo dello Stato oggi ha lavorato normalmente ricevendo anche il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajić. Il presidente è ricoverato nel reparto di Roberto Ricci, primario cardiologia del Santo Spirito, per l'impianto di un pacemaker.

Che cos'è il pacemaker

Si tratta di un dispositivo elettronico che viene impiantato nel cuore per correggere i disturbi dell'attività del cuore legati ad anomalie del ritmo nel caso in cui vi sia il rallentamento patologico della frequenza del battito cardiaco.

Gli auguri della politica

"Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo". Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa, rivolgendo un pensiero al capo dello Stato.

"Rivolgo al presidente Mattarella i miei più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa", scrive sui social il leader di Azione

Riccardo Magi, segretario di +Europa: "Auguri di pronta ripresa al Presidente Mattarella per l'intervento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. Presidente, la aspettiamo".