Primo compleanno da premier per Giorgia Meloni: torta tra amici e gli auguri del governo

Primo compleanno da presidente del Consiglio per Giorgia Meloni, che oggi spegne 46 candeline. Nata a Roma il 15 gennaio 1977, Giorgia Meloni in passato ha legato altri compleanni importanti alla carica istituzionale ricoperta. Meloni era vicepresidente della Camera quando nel 2007 festeggiò i 30 anni, mentre il 15 gennaio di due anni dopo, a 32, ricopriva il suo primo incarico di governo come ministro della Gioventù. Non sono emersi particolari dettagli sul suo compleanno, festeggiato in forma privata con la famiglia.

Da quanto si apprende, infatti, il premier ha festeggiato ieri sera a casa di amici, tra gli affetti a lei più cari, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. Proprio da loro, il presidente del Consiglio ha ricevuto in regalo un paio di orecchini. Questo è quello che è stato raccontato all'agenzia Adnkronos da una fonte che era presente al momento dei festeggiamenti. Ovviamente presenti al party privatissimo anche sua sorella Arianna col marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Tanti gli auguri ricevuti quest'oggi dal presidente del Consiglio, al suo primo compleanno a Palazzo Chigi. " Il primo messaggio che ho mandato oggi è quello di compleanno a Giorgia Meloni, per 10 anni noi governeremo questo Paese ", ha detto quest'oggi Matteo Salvini intervenendo a Milano alla presentazione alla stampa dei candidati consiglieri del Carroccio alle prossime elezioni regionali di febbraio, alla presenza anche del candidato presidente per il centrodestra Attilio Fontana.