Bella Ciao e omaggio a Papa Francesco al Concertone del Primo Maggio a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Le parti sociali protagoniste del 1° maggio hanno alzato bandiera bianca a Torino e i pro Palestina esultano: "Ci siamo presi il palco". Quella che sarebbe dovuta essere una giornata dedicata a tutti i lavoratori e un omaggio a chi ha sacrificato la propria vita sul lavoro, si è trasformata invece nell'ennesima manifestazione durante la quale i gruppi per la Palestina hano avuto un ruolo centrale. La responsabilità è di chi, il 25 aprile come il 1° maggio, ha lasciato che manifestazioni che non hanno alcuna attinenza con la giornata in corso potessero unirsi per altri scopi. I manifestanti per la Palestina il 25 aprile hanno preso il sopravvento ma, almeno a Milano, non sono riusciti a salire sul palco.

A Torino, invece, spinti dai soliti centri sociali, tra i quali l'onnipresente Askatasuna, che il Comune cerca di legittimare, e dalla prepotenza delle frange antagoniste, sono riusciti a prendere la scena e il risultato è stato scontato: dal palco, con tutti gli occhi addosso, i pro Pal hanno bruciato la bandiera di Israele, quella dell'Unione europea e quella degli Stati Uniti. L'apertura è stata affidata a Leo Gassman con "Bella Ciao" ed è stato fatto anche un omaggio al Papa a pochi giorni dalla scomparsa.

La musica è bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano, e raggiunge tutti i cuori

", sono le parole riecheggiate in piazza San Giovanni in Laterano, dove il concerto è tornato dopo anni di "esilio".