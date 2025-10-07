Bologna, scontri e cariche tra pro Pal e polizia al corteo non autorizzato: idranti in funzione

Tensioni a Bologna durante la manifestazione non autorizzata organizzata dai Giovani Palestinesi in piazza del Nettuno. Dopo l'ultimo avviso della Polizia di Stato, che ha invitato i manifestanti a liberare la piazza alla spicciolata, è stato tentato un corteo che è stato immediatamente fermato da due cariche della polizia. Per disperdere i manifestanti è stato usato anche l'idrante. Ci sono vari fronti con manifestanti che scappano da una parte all'altra dell'area a ridosso di Piazza Del Nettuno e Piazza Maggiore ma gli agenti sembrano ottimamente organizzati per contenere la manifestazione.

Dopo gli scontri in Via Rizzoli e i getti d'acqua degli idranti in Via Ugo Bassi il gruppo di manifestanti ora sta sfilando in corteo e procedendo verso le Due Torri per imboccare Strada Maggiore. Dietro di loro il mezzo con gli idranti e i blindati delle forze dell'ordine. " La polizia ci ha circondato e ci ha preso la strumentazione. Striscione incluso ", scrivono i Giovani Palestinesi in una nota, riferendosi all'intervento della polizia in piazza non appena si è creato il primo assembramento. La Questura ha fatto sapere che un manifestante è stato fermato e accompagnato in questura per accertamenti. In tutto la polizia ha fatto sapere che i manifestanti erano circa 500.

" Si precisa che nessuna manifestazione né

statica né dinamica è stata autorizzata per la giornata odierna. I responsabili delle violazioni saranno denunciati all'autorità giudiziaria", ha dichiarato la Questura di Torino.

Articolo in aggiornamento