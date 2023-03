"Pronti a qualsiasi evenienza". Cresce la tensione sulla minaccia anarchica

Al termine della serata, quando la guerriglia anarchica aveva smesso di mettere a ferro e fuoco la città di Torino, è tempo di conti e di bilanci. Il capoluogo piemontese è una città distrutta: i danni alle automobili, ai negozi e alle case non si contano più. Non è stata una semplice manifestazione ma un passaggio di barbari che hanno vandalizzato la città. È stato anche il segno che qualcosa sta cambiando e che ora sottovalutare il rischio anarchico è impossibile, anche per la sinistra che finora ha cercato di chiudere gli occhi e di girarsi dall'altra parte.

" Noi siamo vigili e attenti da diverso tempo. Seguiamo l'evolversi del percorso giudiziario e sanitario di Cospito, i nostri apparati investigativi centrali e locali funzionano per cui siamo pronti a qualsiasi attività ", ha detto il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, rispondendo alle domande dei giornalisti, in particolare sull'escalation di violenza che si registra durante questi eventi. " Non posso escludere altre manifestazioni a Torino. Faremo le opportune valutazioni anche alla luce di quello che è successo stasera ", ha aggiunto il questore.

Quel che oggi ha colpito maggiormente è la furia con la quale sono stati assaltati i negozi, gli edifici e le vetture dei privati che erano parcheggiate lungo il percorso. " Nella manifestazione sono stati individuati obiettivi sensibili ma nessuno poteva pensare che sarebbero state devastate anche le macchine dei privati o vetrine di commercianti che devono sbarcare il lunario in maniera onesta e dignitosa ", spiega Ciarambino. È lo stupore il sentimento che emerge dalle sue parole: " Quando si muovono queste realtà i danneggiamenti sono all'ordine del giorno, ma non riesco a comprendere quelli senza criterio. Posso comprendere un danneggiamento a tema, che non va fatto perché é un reato, ma i danni ai privati non li capisco ".