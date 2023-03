"Se Alfredo muore ve la facciamo pagare". Guerriglia a Torino al corteo per Cospito

“Se Alfredo muore dobbiamo fargliela pagare, dovranno pentirsi amaramente questi vigliacchi assassini” . La voce al megafono è dello storico militante anarchico Lello Valitutti. Lo hanno seguito in quasi un migliaio di manifestanti, questo pomeriggio, in preda a una follia distruttiva che ha avuto libero sfogo per le vie di Torino. Il no della Cassazione alla revoca del 41bis per Alfredo Cospito ha riacceso gli animi della galassia anarchica, giunta a Torino da tutto il nord Italia (Milano, Bologna, Trento) e dall’estero con gli anarchici spagnoli e i greci, in risposta alla grande chiamata in solidarietà ad Alfredo e Anna (Beniamino, la compagna ora reclusa a Rebibbia) imputati per strage politica.

Il risultato è stato poco meno che disastroso. Vetrine distrutte, auto prese a mazzate di cui una con un tombino di ghisa. Pali pubblicitari e cartelli stradali divelti e usati come ariete contro la polizia. Fumogeni, bancali incendiati. Bombe carta e petardi. Il lungo corteo è partito due ore dopo l’appuntamento, fissato in piazza Solferino, pieno centro a Torino, alle 16.30.

Il gigantesco dispiegamento di forze dell’ordine - polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili - ha impedito che la situazione degenerasse. Nonostante in molte occasioni si sia sfiorato il contatto tra forze dell’ordine e manifestanti, quel momento non è arrivato. La guerriglia è andata avanti per il centro producendo danni alle cose, terrorizzando i passanti. E ora si contano i danni.

A inasprire la tensione, gli ultimi aggiornamenti sulla situazione clinica di Cospito - da oltre 130 giorni in sciopero della fame - riferiti dal medico tramite l’avvocato Flavio Rossi Albertini: “ La situazione si sta deteriorando rapidamente ”. Oltre ai liquidi, acqua e soprattutto the, il detenuto (ritornato di recente in cella a Opera dall'ospedale San Paolo) starebbe assumendo due cucchiai di zucchero e un cucchiaino di sale, mentre avrebbe smesso di prendere integratori e vitamine.