Il provino ad Amici e l'imitazione di Conte: show di Di Battista in tv

Un'intervista a tutto campo con tanto di imitazione: Alessandro Di Battista è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata di Belve, programma in onda su Rai 2. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha rivelato alcuni aspetti meno noti al vasto pubblico, ripercorrendo qualche tappa del suo passato e svelando diversi aneddoti relativi alla propria vita privata. Una "confessione" televisiva in cui ha trovato spazio anche un momento di leggerezza fingendo di prendere i panni di Giuseppe Conte.

Il provino ad Amici

Di Battista ha avuto sempre una particolare attenzione verso il palcoscenico. Forse in pochi lo sanno, ma l'ex grillino fece un provino per Amici di Maria De Filippi. All'epoca le categorie furono recitazione, canto e ballo. " Ballai anche con Rossella Brescia. Lei non se lo ricorda, perché poi ci siamo scritti in privato. Lei ha rimosso me, ma io non ho rimosso lei francamente. Io ero recitazione, però siccome c'era Rossella Brescia ho detto 'io so ballicchiare la salsa' e facemmo due-tre passi di salsa ", ha rivelato Dibba tra una risata e l'altra.

L'ex parlamentare del M5S portò un pezzo di monologo, " forse una parte di Calvino ". Ma i risultati non furono entusiasmanti, visto che alla fine non riuscì a essere preso. " Non ero bravo io... ", ha ammesso. È stato più facile entrare in Parlamento che nella storica scuola di ballo e di canto trasmessa su Canale 5. Di Battista ha fatto notare che ad Amici " serviva solo il mio di talento ", mentre nel palazzo della politica è entrato " grazie a Beppe, Gianroberto e al Movimento perché nessuno mi conosceva ".

L'aneddoto su Di Maio

Inoltre Dibba ha svelato un retroscena su un fatto politico-personale relativo a Luigi Di Maio. Dopo l'esperienza di legislatura ha deciso di non scendere in campo e dunque di non correre alle elezioni. Ma il pensiero, anche per circostanze di vita quotidiana, non poteva non toccare la politica. " Portavo mio figlio in piscina, passavo sotto la Farnesina, sapevo che lì c'era Luigi e c'era una parte mia che rosicava. Però poi passa del tempo, capisci di aver seminato e riconosci che determinate scelte ti premiano ", ha dichiarato.

L'imitazione di Conte