Video choc contro Salvini e Meloni: stangata contro il calciatore camerunense

Ascolta ora 00:00 00:00

Non avrebbe mai pensato che un video contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini avrebbe avuto conseguenze così importanti, invece quelle immagini, condivise sui social, sono costate il posto in squadra al calciatore camerunense Ibii Ngwang, giocatore 27enne militante o, meglio, ex militante, della formazione società Asd Cluentina della provincia di Macerata, che milita in Promozione Marche. Tutto è iniziato quando Ngwang ha registrato un video davanti alla questura del capoluogo marchigiano e lo ha caricato sui social, dove è diventato virale. A far prensere la decisione alla società in cui militava sono state le frasi provocatorie, volgari e offensive rivolte al presidente del Consiglio e al suo vice.

Indicando un'auto della polizia, il calciatore ha dichiarato, rivolgendosi a Salvini: " La vedi questa macchina? La vendo a 50 centesimi ". Al premier, invece, ha detto: " Melò, ho saputo che hai una bella figlia. Io sono negro, bello figo... Noi mangiamo gratis, dormiamo gratis, non paghiamo l'affitto e poi scop... le ragazze italiane ". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, sempre molto attento a quanto accade sui social, ha ripreso il video e lo ha commentato sui suoi profili: " Ci mancava questo idiota ". Un comportamento del genere non sarebbe giustificato a nessuna età, ma se ad averlo è un quasi 30enne, è sicuramente molto grave, perché si presume che a quell'età si abbia una maturità tale da capire cosa sia adeguato e cosa no. La società, non appena il video è andato virale ed è stato condiviso dal vicepremier, si è dissociata dal suo tesserato e ha annunciato di voler " rescindere immediatamente il contratto che ci lega alle sue prestazioni sportive, in quanto giudichiamo le sue gravi affermazioni come profondamente lesive della nostra reputazione ".

La società, nel suo comunicato, ha rivendicato che da oltre 50 anni " si distingue nel panorama calcistico del territorio per le caratteristiche di inclusione, solidarietà e amicizia che caratterizzano sia la prima squadra che la scuola calcio ". E queste virtù " ci sono state sempre riconosciute da ogni avversario, da ogni altra società e in ogni campo di gioco ".

con fermezza, riteniamo necessario stroncare sul nascere ogni indebita associazione tra i contenuti violenti e irricevibili espressi da Ibii Ngwang nel video e la storia della Asd Cluentina Calcio riservandoci, in caso di indebite strumentalizzazioni, di tutelare la nostra immagine nelle sedi competenti

Per tale ragione "