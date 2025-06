Psicodramma Pd, niente Festa dell'Unità a Fiesole: "Mancano i volontari"

Il partito è spaccato, i sondaggi non sorridono. Non è un bel momento per il Pd, è palese. Ma anziché diminuire, i grattacapi per Elly Schlein aumentano. Sì, perché i dem dovranno rinunciare alla storica Festa dell’Unità a Fiesole: per la prima volta dopo 73 anni, l’evento sulle colline fiorentine non si terrà nel consueto formato. Il motivo? In primis la mancanza di volontari.

Si terrà una edizione simbolica, quanto reso noto dagli organizzatori della manifestazione. Ma sicuramente non è un bel segnale per il mondo Pd. "Non sarà l'edizione da record a cui eravamo abituati - 15.000 presenze complessive, oltre 50 volontari a sera, cene per 400 persone ogni giorno in una location mozzafiato - ma nemmeno l'anno dell'oblio. È un momento di riflessione e rilancio" quanto evidenziato in una nota dai promotori (il Partito Democratico di Fiesole, la Casa del Popolo, il Teatro Solare, il Fiesole Calcio e il Pvm Volley).

Il 2025 segna uno spartiacque per la Festa dell'Unità a Fiesole, il messaggio degli organizzatori, che hanno posto l’accento sulle “molteplici e complesse” ragioni di questa scelta. Oltre alle motivazioni logistiche e organizzative, nel comunicato diffuso sui social e nei circoli si parla di ragioni “politiche nel senso più alto del termine”.

"La nostra Festa de l'Unità è una festa politica - si legge nel comunicato e parteciparvi o meno è un fatto politico" si legge ancora. E attenzione: non vengono meno accenti critici rivolti al contesto nazionale. Nel dettaglio: la disaffezione verso la politica, la crisi dei partiti, l'asfissiante burocrazia, l'aggressività di certa opposizione, "in particolare da parte del centrodestra, che ha rivolto attacchi e interrogazioni contro la festa, senza tuttavia produrre nulla di concreto".

Insomma, la Festa dell’Unità a Fiesole chiude, ma in qualche modo è anche. Comunque la speranza è l’ultima a morire: l’obiettivo è "tornare nel 2026 con la più bella Festa de l'Unità mai realizzata". In bocca al lupo...