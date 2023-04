"Progressivo miglioramento". L'ultimo bollettino sulle condizioni di Berlusconi dal San Raffaele

Prosegue il ricovero all'ospedale San Raffaele di Silvio Berlusconi, che dallo scorso 5 aprile si trova presso la struttura alle porte di Milano a causa di una infezione respiratoria causata da una leucemia cronica per la quale è in cura da anni. Dallo scorso weekend, l'ex premier si trova ricoverato in un reparto di degenza ordinaria e non più in terapia intensiva grazie ai miglioramenti che, in modo lento ma costante, vengono certificati dai suoi medici. Il bollettino emesso questa mattina dall'ospedale conferma il percorso ospedaliero del Cavaliere: " Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo ".

I professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri che hanno firmato anche questo bollettino e che stanno seguendo il Cav fin dal suo ingresso al San Raffaele certificano i progressi del presidente di Forza Italia, che ogni giorni riceve la visita di amici e familiari che non lo lasciano mai da solo. " Ieri pomeriggio ho ricevuto, mentre stavo per entrare in Vaticano per un incontro sul Giubileo, una telefonata di Berlusconi: l'ho sentito con una voce forte, si è informato su quello che stiamo facendo, gli ho detto che per il 5-6 maggio stiamo organizzando una kermesse a Milano, dove speriamo di poterlo sentire. Sta migliorando, gli stiamo vicini, ha grande voglia di ritornare ma è bene anche che si curi bene ", ha dichiarato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, nonché coordinatore nazionale di Forza Italia, parlando nel programma "Dritto e Rovescio", in onda su Rete4.