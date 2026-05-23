Il "Quando" renziano contro il "Finché" meloniano. Ecco chi vince la sfida dei cartelloni

La sfida narrativa lanciata da qualche settimana da Italia Viva con la campagna di annunci sui maxi schermi nelle stazioni di Milano e Roma è stata raccolta da Fratelli d’Italia. La risposta al QVANDO renziano è il FINCHÉ meloniano.

Il team comunicazione del partito di maggioranza relativa non si è perso d’animo e invece di attendere che la narrazione anti-governativa che strizzava l’occhio agli stilemi fascisti, dal font tipografico scelto per costruire il lettering alla rappresentazione grafica che riecheggiava quella di matrice futurista tipica del Ventennio, potesse sedimentarsi efficacemente nell’immaginario percettivo degli italiani, ha preferito replicare virando su una contro-narrazione non meno impattante.

Così a metà pomeriggio, da via della Scrofa è partita la controffensiva creativa, anticipando sugli account social i primi messaggi della campagna, messa in piedi per rintuzzare colpo su colpo agli affondi renziani. Al “Qvando c’era lei” coniato dal partito fondato da Matteo Renzi, fa da contraltare il “Finché ci sarà lei”, che in questa fase è stato declinato con due varianti che puntano direttamente proprio contro Renzi.

Infatti, nella prima c’è un riferimento diretto al modo in cui l’ex segretario dem arrivo nel 2014 a Palazzo Chigi subentrando al collega Enrico Letta senza passare per un voto popolare – Finché ci sarà lei, Nessvn Incivcio di Palazzo”. Mentre, il secondo il claim è ancora più incisivo nel rammentare che “Finché ci sarà lei, niente soldi dall’estero ai parlamentari”, con un palese riferimento all’approvazione a fine 2024 della cosiddetta norma “anti – Renzi” che, vieta ai parlamentari e ai membri del governo di percepire compensi da Stati extra-UE per incarichi esterni, come conferenze o consulenze.

C’è da pesare d’ora in avanti la capacità delle due campagne di raggiungere quella parte di italiani meno polarizzata e meno attenta al

dibattito politico, ma in ogni caso, la tempestività, e parimenti l’efficacia della risposta da parte di Fratelli d’Italia, ci fa capire che le narrazioni dei leader e dei partiti in vista delle prossime politiche è già iniziata.