"Quanto ci manchi, caro Silvio...". Il ricordo di Salvini

Cinquantunesimo compleanno per Matteo Salvini, che dai social ha ricordato il precedente genetliaco, quello di metà secolo, celebrato con una festa a sorpresa a Milano alla quale parteciparono numerosi esponenti politici, tra cui anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Ed è proprio al fondatore di Forza Italia che è andato il pensiero del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che su Instagram ha pubblicato un video relativo al taglio della torta insieme al Cavaliere.

" Era solo il 10 marzo dell'anno scorso, sorridevamo insieme. Sei e rimarrai sempre un Grande. Quanto ci manchi caro Silvio, sempre con noi ", ha scritto il vicepremier e segretario della Lega. A organizzare la festa lo scorso anno fu la compagna di Salvini, Francesca Verdini, che riunì tutti gli esponenti di governo e di partito, nonché numerosi esponenti anche delle altre fazioni, a Uggiate Trevano, in provincia di Como. Una festa grandiosa, venne definita dai presenti, che oggi il vicepremier ricorda con nostalgia. Salvini e il Cavaliere, infatti, erano legati da una profonda stima, che andava oltre la sfera politica. Nessuno dei due ha mai nascosto questa amicizia, che è stato anche un potente collante nell'alleanza politica.

Berlusconi è stato un leader carismatico per Forza Italia ma anche per il centrodestra, che si è generato sotto la sua ala protettrice, per sua precisa volontà, ormai trent'anni fa. Il Cavaliere ha visto crescere politicamente Salvini, che ha sempre potuto contare sui consigli e sulle indicazioni del presidente azzurro nella sua carriera politica. Non si contano gli incontri che i due hanno avuto ad Arcore, storica residenza di Berlusconi in Brianza, oppure in Costa Smeralda, dell'iconica Villa Certosa. Negli ultimi anni, Salvini è stato presente anche a Villa Grande, la sontuosa residenza che Berlusconi utilizzava quando stava a Roma, lungo la via Appia Antica. Un rapporto, che nonostante gli inevitabili dissidi politici che hanno animato il loro percorso, non si è mai interrotto e che oggi, nel giorno del suo compleanno, Salvini ha voluto ricordare con un filo di nostalgia.