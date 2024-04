"Radere al suolo Israele". Il post choc del consigliere di sinistra

“Speriamo che seguano l’esempio tutti gli altri Paesi arabi!” . Questo è un delle frasi che, sino a poche ore fa, era possibile vedere nelle ‘storie’ di Instagram di Omar Korichi, consigliere comunale di Rovereto di estrema sinistra, a mò di commento alla notizia dell'attacco dell'Iran ad Israele.

L’Iran “dovrebbe ora radere al suolo Israele” , è un altro delirante messaggio pubblicato dal politico di origini marocchine e che, prima di essere cancellato, è stato immortalato con uno screenshot dal deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì. Entrambi i post, infatti, sono stati eliminati da Korichi e sostituiti da uno molto più lungo pubblicato prima su Facebook e, poi, rilanciato su Instagram. “Mi devo scusare con tutti quanti per il mio ultimo post”, scrive Korichi sul suo profilo dopo espresso il suo sgomento “davanti a oltre 6 mesi di massacro e genocidio disumano” . Nel post, dove la punteggiatura è quasi inesistente, il consigliere comunale e attivista ricorda le atrocità della guerra (“bambini lacerati, persone amputate, bambini che muoiono per la fame”) e auspica che presto venga fermato “questo genocidio e che venga fatta giustizia” . E, poi, aggiunge: “Io da persona umana sono stanco, addolorato, straziato ed estenuato, 6 mesi che mi stanno massacrando l’anima dal dolore” . Un mea culpa in piena regola in nome della “Palestina Libera”. Korichi non è nuovo a certe fuoriuscite e, anzi, come ricorda Urzì nel suo post, il consigliere di Rovereto “è finito per essere stato espulso anche dalla lista Futura di estrema sinistra, per le sue idee violente” .