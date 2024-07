"In Rai non parlano delle elezioni francesi". Ancora una figuraccia del Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Partito democratico e altri partiti di opposizione hanno scambiato le elezioni francesi con quelle italiane e nell'enfasi di esultare per la vittoria dell'estrema sinistra di Melenchon, le cui conseguenze si vedono già nel caos a Parigi. E così, convinti che la Rai dovesse fare un'edizione straordinaria dei suoi telegiornali o allestire una maratona elettorale per seguire i risultati francesi, non hanno perso tempo nel fare un'ennesima figuraccia. " Le reti del servizio pubblico italiano non stanno dando notizia dell'esito delle elezioni francesi. Sarà forse che il trionfo del Fronte popolare scomoda i piani di palazzo Chigi nella trattativa in Ue? Porteremo anche questo caso in commissione di vigilanza Rai ", hanno dichiarato i componenti democratici nella commissione di vigilanza Rai.

Evidentemente, dalle parti del Partito democratico non conoscono, o fingono di non conoscere, RaiNews24, il canale All-News, che nei tg della sera ha dato la notizia della vittoria di Melenchon in testa ai sommari. Durante la diretta sono stati effettuati anche collegamenti con l'inviata Emma Farnè, che da Parigi ha raccontato il clima di tensione che si respira nel capoluogo francese a seguito dei risultati. L'euforia della sinistra italiana, da Schlein a Conte passando per Magi e gli altri leader della sinistra per un risultato di questo tipo ha fatto perdere di vista quello che è il mondo reale.

Le elezioni francesi non sono un tema di primaria importanza per il nostro Paese, tale da giustificare edizioni special di telegiornali o programmi di approfondimento.

L'informazione viene, come è normale che sia, dalle ediziozioni standard dei telegiornali e dal canale interamente dedicato alle news. Per tutta la sera, per altro, RaiNews24 ha commentato il risultato delle elezioni, anche prendendo spunto dalla rassegna stampa, con diversi opinionisti in collegamento con lo studio.