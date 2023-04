"Reagisce bene alle cure". Seconda notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele

Seconda notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì mattina in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare derivante da una forma leucemica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo. Ieri, il Cavaliere ha ricevuto la visita di tutti i suoi figli, del fratello Paolo e degli amici di sempre: Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri. Ha effettuato anche alcune telefonate con i vertici del partito e con il premier e il vicepremier Salvini.

Le condizioni di Silvio Berlusconi

Stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, il presidente di Forza Italia sta reagendo bene alle cure e si vedono già miglioramenti rispetto al momento del suo ricovero. Per il momento non è prevista l'emissione del secondo bollettino ufficiale da parte del San Raffaele ma i segnali che arrivano dal reparto di terapia intensiva sono incoraggianti. Poco dopo le 9 di questa mattina Alberto Zangrillo ha fatto il suo ingresso in ospedale senza rilasciare dichiarazioni.

Antonio Tajani: "Reagisce bene alle cure"

Ospire del programma Agorà, il coordinatore nazionale di Forza Italia, nonché vicepremier, Antonio Tajani ha spiegato: " Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente ". Lo dimostra anche il fatto che, come rivelato dal ministro degli Esteri, continua a lavorare: " Come al solito ci ha incoraggiato tutti, durante il Consiglio dei ministri ha chiamato Meloni e Salvini, segue quello che accade, noi stiamo lavorando in maniera seria, l'attività organizzativa del partito e la campagna elettorale per le amministrative continuano ".

Alberto Zangrillo: "Tanti dicono cazzate"

Uscendo dal reparto a sera inoltrata, il medico di fiducia di Berlusconi, Alberto Zangrillo, si è sfogato con i cronisti presenti all'esterno della struttura: " C'è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate ". Quindi, ha poi aggiunto: " Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose di cui non conoscono niente ". Quindi, ha concluso prima di rientrare in reparto: " Quello che dovevo dire l'ho detto. Sono stanco ".

Paolo Barelli: "Parla di futuro"

Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ha avuto un intenso colloquio di circa 15 minuti con Silvio Berlusconi nella giornata di ieri: " Parlava del futuro...Parlava delle prossime elezioni amministrative, parlava delle prossime elezioni europee. Questa è la realtà. Qui non si sta parlando di successori, qui non si sta parlando di congressi ". Il fedelissimo del Cav ha smentito le voci e le illazioni delle ultime ore su presunti lavori di riorganizzazione nel partito: " Il dibattito all'interno di Forza Italia sullo Statuto non avviene. Io le dico anche qui che il presidente Berlusconi anni fa ha individuato il ruolo del coordinatore nazionale, nessuno ha mai alzato il dito dicendo ma lo Statuto lo prevede, non lo prevede ".

L'abbraccio degli "avversari"

Matteo Renzi questa mattina ha rinnovato i suoi auguri per il Cavaliere: " Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio governo. A maggior ragione in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato. Forza Silvio ". E mentre prosegue il silenzio di Elly Schlein e di Enrico Letta, a inviare un messaggio affettuoso a Berlusconi è l'ex parlamentare del Pd, Andrea Marcucci: " In queste ore difficili per lui, auguro a Silvio Berlusconi di rimettersi prontamente e di tornare prestissimo alla battaglia politica ". Giosi Ferrandino, europarlamentare del gruppo Az-Iv, ha scritto sui social: " Silvio Berlusconi è un vecchio leone, mi auguro con tutto il cuore che torni velocemente alla battaglia politica, tra i banchi del Senato. Forza Silvio! ".

