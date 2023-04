Il fan che viaggia 10 ore per Berlusconi: "Per te andrei al Polo nord"

L’amore, quello sincero, non conosce distanze e ostacoli. E così quando ha saputo del ricovero di Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano non ci ha pensato due volte. Ha messo da parte ogni suo impegno, è salito in treno e ha raggiunto il nosocomio per dimostrare affetto e vicinanza al leader di Forza Italia in questo momento di difficoltà. Quello compiuto da Marco Macrì, un ammiratore di Berlusconi, è stato un gesto spontaneo che ha richiesto qualche piccolo sacrificio. Sì, perché per raggiungere l’ospedale il giovane ha dovuto viaggiare per oltre 10 ore in treno. Macrì, infatti, vive ad Alliste, un piccolo comune in provincia di Lecce.

"Sono venuto qui apposta in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo Nord perché come Silvio non c'è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento", ha affermato il fan parlando con i giornalisti che si trovano all’esterno del nosocomio milanese.

Macrì ha anche piazzato davanti all’ingresso dell’ospedale un cartellone con la foto di Berlusconi e scritta "Forza Silvio. Il Salento è con te". "Non me ne andrò fino a quando non uscirà", ha promesso il fan che ha anche spiegato di andare "ai suoi compleanni, lo seguo da 15 anni".

Macrì ha 31 anni e lavora in una segreteria scolastica. L’uomo ha raccontato ai cronisti di aver conosciuto per la prima volta il leader di Forza Italia nel corso di una manifestazione. "Lo seguirò sempre. Il presidente è diventato qualcosa di essenziale in tutto ed è sempre presente. Per questo oggi sono qui e passerò la Pasqua qui. Anche Pasquetta. Forza Silvio" , ha concluso il fan che ha anche mostrato un tatuaggio di Berlusconi sul braccio.

L'affetto del Monza