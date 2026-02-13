Referendum, i Giovani di Forza Italia scendono in campo per il Sì

Hanno scelto il giorno di San Valentino per spiegare (bene) le ragioni del Sì al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo «per lanciare un messaggio politico chiaro: il nostro amore per la libertà. Questo Referendum è una battaglia di civiltà e di responsabilità». Ne è convinto il segretario milanese dei Giovani di Forza Italia Vincenzo Piazza (nella foto) che ha promosso domani presso il Cam Garibaldi (in corso Garibaldi 27) a partire dalle ore 10 una nuova puntata della serie di incontri «Let'S Talk» tutta incentrata sul tema della giustizia. Introducono Piazza e la vice Giada Martucci, al panel su «Referendum: diritto o politica?» interverranno l'ex deputata Pd Paola Concia, l'ex consigliere Fi Pietro Tatarella e l'assessore regionale Fi Gianluca Comazzi. Spiegheranno i quesiti nel merito il presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino La Lumia, la commissaria cittadina Fi Cristina Rossello, il deputato Enrico Costa e il consigliere regionale Giulio Gallera. Interventi dei big alternati a quelli dei giovani azzurri, da Federico Benassati ad Alice Piscitelli.

«Serve una magistratura libera da correnti e da logiche di potere interne, capace di garantire una giustizia davvero imparziale, dove chi sbaglia paga, senza zone d'ombra e senza utilizzi distorti degli strumenti giudiziari» sostiene Piazza. E «non è - sottolinea - «uno scontro contro qualcuno, ma una scelta a favore dei cittadini e dello Stato di diritto. È una sfida di credibilità delle istituzioni. Per questo diciamo con determinazione: votiamo SÌ. SÌ alla libertà, SÌ a una giustizia più equa, più trasparente, più responsabile».