Regionali in Campania, Roberto Fico sarà candidato del centrosinistra

Ormai è solo questione di giorni: Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra in Campania. L'annuncio ufficiale, secondo fonti del Movimento Cinque Stelle, dovrebbe essere dato a Napoli proprio da Giuseppe Conte.

A sbloccare la situazione è stato l'incontro che la segretaria del Pd Elly Schlein ha avuto con i due membri campani della segreteria nazionale, Sandro Ruotolo e Marco Sarracino a cui è stato, in pratica, chiesto di non opporsi all'elezione unitaria del deputato Piero De Luca a nuovo segretario regionale del partito. Questa, infatti, sarebbe una condizione imprescindibile per il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per non mettersi di traverso di fronte alla candidatura dell'ex presidente della Camera pentastellato come candidato del centrosinistra alla sua successione. Già ieri si è tenuto un incontro tra Fico, il commissario del Pd campano Antonio Misiani con Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Intanto, però, si registra il malumore dell'eurodeputata dem Pina Picierno che sui social attacca:"Pongo alcune domande semplici alla mia comunità politica: dopo anni di commissariamento, è dignitoso che il congresso regionale della Campania diventi solo moneta di scambio per accordi decisi altrove? È rispettoso della comunità democratica, degli iscritti, dei circoli, degli elettori quello che sta accadendo?". E ancora: "Apprendiamo da notizie stampa di riunioni tra pochi, ridotti ormai ad una gestione privata, oligarchica del partito democratico che mi lascia basita". Picierno contesta che il congresso regionale venga celebrato "in un mese con nessuna discussione, con una contrazione delle regole statutarie senza precedenti". Ma non solo.

"Caserta invece, sempre dalle vaghe notizie che si apprendono, rimarrebbe commissariata perché fa comodo così - e senza una ragione che sia una - a giustificare questo abuso. E questo sarebbe il nuovo?", chiosa Picierno.