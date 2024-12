Renzi ci è cascato di nuovo, il ritornello di Salvini e Musk: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Allerta per i debunker. Il titolo di Repubblica all’intervista a Roberto Gualtieri è decisamente “fuori contesto” (o l’etichetta che preferite voi). Si legge: “Bene il metodo Giubileo, ma con Meloni restano grandi differenze”. Stavo per criticare il sindaco e chiedergli per quale motivo avesse sentito il bisogno di sottolineare le distanze con l’esecutivo per una volta che le istituzioni hanno lavorato bene. Poi ho letto con attenzione il testo dell’intervista e ho capito che il titolata s’è lasciato andare ad un po’ di anti-melonismo. Dice infatti Gualtieri: “Cerco dimettere da parte le differenze ideologiche e politiche, che sono grandi, per cercare di raggiungere il risultato con spirito istituzionale. Abbiamo lavorato di cacciavite”. È ben diverso, no?

- In effetti siamo un Paese strano. Tutti chiedono l’amnistia e l’indulto per ladri, spacciatori, truffatori e banditi vari, ma poi considerano l’evasione fiscale come il peggiore dei crimini. Insomma: rottamazione delle cartelle no, malviventi fuori dal carcere sì. Che senso ha?

- La caporedattrice Opinioni del Welt si è dimessa perché oggi il suo giornale ha ospitato un editoriale di Elon Musk in cui incoraggia i tedeschi a votare Afd. Io capisco tutto. Ma evidentemente non andava bene per quel ruolo. Perché lo dico? Perché se lavori per vendere un giornale e per diffondere le idee, quali che siano, dovresti stappare champagne per aver ottenuto il commento dell’uomo più chiacchierato del momento. Musk fa notizia. È la notizia. Venderei un rene per avere un suo pezzo sul mio giornale. Invece lei che fa? Si dimette perché non condivide ciò che ha scritto il magnate americano. Embè? Elon è libero di scrivere ciò che vuole e se il contenuto era davvero “povero” come dicono alcuni, tanto meglio: ancora più giusto pubblicarlo dimostrandone la pochezza intellettuale. Il compito di un bravo giornalista, semmai, se ne è in grado, è quello di affiancare una cortese controreplica (come è stato fatto) al pezzo di Musk. È questo il bello della democrazia.

- Morire sbranato da uno squalo era, è e resterà il peggior incubo di chi scrive. Ergo: non andrò mai a Marsa Alam.

- Leggo su Repubblica che negli Stati Uniti sono aumentati i senza tetto. Uno boom mai visto, con una crescita del 18% rispetto all’anno scorso e del 33% negli ultimi due anni. Volete sapere il titolo? “Musk li scarica”. Come, scusa? Forse i colleghi si sono dimenticati che negli ultimi due anni ha governato un signore che di nome faceva Joe Biden coadiuvato dalla signora Kamala Harris. Poco importa se Elon li considera dei drogati che non hanno voglia di fare nulla, conta il fatto che durante il governo democratico i poveri, invece di diminuire, sono aumentati. Ecco la notizia, cara Rep.

- Diciamolo e ripetiamolo: Matteo Salvini ha tutte le ragioni del mondo per aspirare a tornare al Viminale, che tutto sommato è un ministero di peso maggiore rispetto alle Infrastrutture. Però adesso anche basta, dai. Non ci sono le condizioni politiche Mattè.

- I giornali fanno il tifo, è evidente, per i vandali che prendono d’assalto le keybox degli affitti brevi. Nascondono il tutto parlando di diritto all’abitare di chi cerca casa nelle città, ma in realtà è solo odio verso la proprietà. La casa è mia e l’affitto a chi voglio io. Anche se non vi sta bene.

- La maleducazione di Renzi non sta nell’aver definito Ignazio La Russa un “camerata”, come riportano tutti i giornali oggi, ma nell’aver lasciato intendere che il suo non sentire il rumore in Senato fosse dovuto al fatto che è vecchio, sordo e forse un po’ rincoglionito. Nessuna battuta: era un insulto bello e buono.

Il carattere distintivo, e distruttuvo, dell’ex premier è quello di riuscire ad apparire antipatico anche quando potrebbe avere qualche ragione. C'è cascato di nuovo.

- Ps: non fosse stato Renzi, lo avrebbero accusato di razzismo contro i vecchi e i sordi.