Renzi sbraita: "Sprecati 900 milioni per 16 migranti". Ma dimentica la spesa per il suo Air Force One

Ascolta ora 00:00 00:00

Tempestoso intervento del senatore Renzi Matteo: ”Avete sprecato 900 milioni di euro mandando 16 migranti con una nave ad hoc...”. Effettivamente la cifra è notevole, così come i 168 milioni di leasing per anni 8, somma destinata all’Air Force One fornito da Abu Dhabi, il velivolo assolutamente voluto dall’ex premier fiorentino. L’Airbus A340-500 è malinconicamente parcheggiato da cinque anni nell’ex hangar Alitalia di Fiumicino.

Nel dettaglio contabile, l’Air Force One nostrano è costato 81 milioni di leasing, più 31 di manutenzione, quindi 12 per l’handling e 4 per l’addestramento dei piloti. Un aereo ad hoc per un solo migrante, il senatore Renzi.